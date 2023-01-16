Черногории пригрозили «красной карточкой»

Евросоюз сделал жесткое предупреждение Черногории, которая все последние годы была среди балканских стран лидером в процессе евроинтеграции. Брюссель пригрозил приостановить вступление республики в ЕС, если она в ближайшие дни не нормализует деятельность своих ключевых государственных институтов, прежде всего Конституционного суда, и не организует досрочные парламентские выборы. «Красную карточку» Черногории могут показать уже через неделю. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Словении Таня Файон

Фото: Virginia Mayo / AP Глава МИД Словении Таня Файон

Фото: Virginia Mayo / AP

Жесткое предупреждение от имени Евросоюза высказала глава МИД Словении Таня Файон. В воскресенье она посетила Подгорицу, где встретилась с высшим руководством республики — президентом, премьером и спикером парламента, после чего объявила: существует серьезная угроза приостановки переговоров о вступлении Черногории в ЕС, если не будет деблокирована работа Конституционного суда. «Это приоритет всех приоритетов, ибо этот суд важен для демократии, верховенства права и предстоящих выборов»,— заявила Таня Файон. По ее словам, о возможных мерах со стороны ЕС станет известно уже через неделю, 23 января.

Глава словенского МИДа посещает Черногорию второй раз за последний месяц. 21 декабря Таня Файон была в Подгорице вместе с австрийским коллегой Александром Шалленбергом по поручению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. И тогда европейский дуэт так же жестко предупредил Подгорицу: интеграция республики в ЕС может быть остановлена, если черногорское парламентское большинство, обладающее 41 мандатом из 81, сформирует новое правительство на основе принятого недавно спорного закона о президенте, которым незаконно, по мнению ЕС и европейских экспертов, в парламенте были урезаны полномочия президента Черногории.

Предупреждение возымело действо: в начале января парламентское большинство отказалось от формирования такого правительства.

Однако ключевых проблем Черногории это не решило. Еще в августе правительство республики во главе с Дританом Абазовичем было отправлено в отставку, и уже пять месяцев оно действует в техническом статусе, что, впрочем, не мешает премьеру проводить перестановки в ключевых структурах: МИДе, Минобороны, Агентстве национальной безопасности и других.

Принимать же решение о самороспуске парламента большинство в нем отказывается — несмотря на настойчивые рекомендации ЕС и США о скорейшем проведении досрочных парламентских выборов.

Но главное — Черногория с сентября фактически осталась без Конституционного суда. Тогда по достижении пенсионного возраста в отставку подал один из судей, которых в итоге осталось всего трое из положенных семи. Из-за этого суд не правомочен принимать никаких решений, у него накопилось уже более 3 тыс. нерассмотренных дел. Проведение выборов в такой ситуации становится бессмысленным, поскольку конечной инстанцией для решения любых споров в ходе их проведения является именно Конституционный суд.

Для избрания же новых судей в Конституционный суд по черногорским законам необходимо квалифицированное большинство в 81-местном парламенте, которое возможно только на базе компромиссного договора большинства, имеющего 41 мандат, и оппозиции, у которой 40 мест. Именно к этому и призывает черногорских политиков ЕС, угрожая в противном случае приостановкой переговоров о вступлении.

После переговоров с Таней Файон президент Мило Джуканович заверил, что с его стороны «существует воля для достижения компромисса ради разблокирования работы Конституционного суда и проведения досрочных выборов, что является ключом для формирования стабильного правительства, так необходимого Черногории». Премьер Дритан Абазович же после встречи заявил, что «не услышал от Тани Файон каких-либо негативных новостей». Гостья это заявление комментировать не стала.

Так или иначе, но на нынешней неделе в черногорском парламенте будет предпринята новая попытка выбора четырех недостающих судей Конституционного суда.

И от исхода голосования будет зависеть, покажет ли ЕС через неделю Черногории «красную карточку».