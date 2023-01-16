Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Черногории пригрозили «красной карточкой»

Евросоюз предупредил Подгорицу о возможной приостановке евроинтеграции

Евросоюз сделал жесткое предупреждение Черногории, которая все последние годы была среди балканских стран лидером в процессе евроинтеграции. Брюссель пригрозил приостановить вступление республики в ЕС, если она в ближайшие дни не нормализует деятельность своих ключевых государственных институтов, прежде всего Конституционного суда, и не организует досрочные парламентские выборы. «Красную карточку» Черногории могут показать уже через неделю. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Глава МИД Словении Таня Файон

Глава МИД Словении Таня Файон

Фото: Virginia Mayo / AP

Глава МИД Словении Таня Файон

Фото: Virginia Mayo / AP

Жесткое предупреждение от имени Евросоюза высказала глава МИД Словении Таня Файон. В воскресенье она посетила Подгорицу, где встретилась с высшим руководством республики — президентом, премьером и спикером парламента, после чего объявила: существует серьезная угроза приостановки переговоров о вступлении Черногории в ЕС, если не будет деблокирована работа Конституционного суда. «Это приоритет всех приоритетов, ибо этот суд важен для демократии, верховенства права и предстоящих выборов»,— заявила Таня Файон. По ее словам, о возможных мерах со стороны ЕС станет известно уже через неделю, 23 января.

Глава словенского МИДа посещает Черногорию второй раз за последний месяц. 21 декабря Таня Файон была в Подгорице вместе с австрийским коллегой Александром Шалленбергом по поручению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. И тогда европейский дуэт так же жестко предупредил Подгорицу: интеграция республики в ЕС может быть остановлена, если черногорское парламентское большинство, обладающее 41 мандатом из 81, сформирует новое правительство на основе принятого недавно спорного закона о президенте, которым незаконно, по мнению ЕС и европейских экспертов, в парламенте были урезаны полномочия президента Черногории.

Предупреждение возымело действо: в начале января парламентское большинство отказалось от формирования такого правительства.

Однако ключевых проблем Черногории это не решило. Еще в августе правительство республики во главе с Дританом Абазовичем было отправлено в отставку, и уже пять месяцев оно действует в техническом статусе, что, впрочем, не мешает премьеру проводить перестановки в ключевых структурах: МИДе, Минобороны, Агентстве национальной безопасности и других.

Принимать же решение о самороспуске парламента большинство в нем отказывается — несмотря на настойчивые рекомендации ЕС и США о скорейшем проведении досрочных парламентских выборов.

Но главное — Черногория с сентября фактически осталась без Конституционного суда. Тогда по достижении пенсионного возраста в отставку подал один из судей, которых в итоге осталось всего трое из положенных семи. Из-за этого суд не правомочен принимать никаких решений, у него накопилось уже более 3 тыс. нерассмотренных дел. Проведение выборов в такой ситуации становится бессмысленным, поскольку конечной инстанцией для решения любых споров в ходе их проведения является именно Конституционный суд.

“Ъ” выяснил судьбу недвижимости россиян в Черногории

Для избрания же новых судей в Конституционный суд по черногорским законам необходимо квалифицированное большинство в 81-местном парламенте, которое возможно только на базе компромиссного договора большинства, имеющего 41 мандат, и оппозиции, у которой 40 мест. Именно к этому и призывает черногорских политиков ЕС, угрожая в противном случае приостановкой переговоров о вступлении.

После переговоров с Таней Файон президент Мило Джуканович заверил, что с его стороны «существует воля для достижения компромисса ради разблокирования работы Конституционного суда и проведения досрочных выборов, что является ключом для формирования стабильного правительства, так необходимого Черногории». Премьер Дритан Абазович же после встречи заявил, что «не услышал от Тани Файон каких-либо негативных новостей». Гостья это заявление комментировать не стала.

Так или иначе, но на нынешней неделе в черногорском парламенте будет предпринята новая попытка выбора четырех недостающих судей Конституционного суда.

И от исхода голосования будет зависеть, покажет ли ЕС через неделю Черногории «красную карточку».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...