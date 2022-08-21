Правительство Черногории ответило за ЕС

В Черногории отправлено в отставку правительство Дритана Абазовича, находившееся у власти всего около ста дней. В вину отставленному премьеру ставится то, что он фактически упустил появившийся у Черногории в условиях украинского кризиса уникальный шанс к 2025 году стать единственным новым членом Евросоюза. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Дритан Абазович (в центре) продержался у власти недолго

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Премьер Дритан Абазович (в центре) продержался у власти недолго

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Правительство Дритана Абазовича, пришедшее к власти в самом конце апреля, парламент отправил в отставку в ночь на 20 августа. Отставку поддержали 50 из 51 участвовавшего в голосовании депутата 81-местного парламента. Таким образом, кабинет Абазовича продержался у власти всего чуть более ста дней — это единственный случай в новейшей истории республики.

Вынести вотум недоверия правительству потребовала Демпартия социалистов президента Мило Джукановича, которую поддержали депутаты из других проевропейских партий. Именно благодаря их поддержке Дритан Абазович возглавил в апреле правительство меньшинства, после того как отмежевался от своих прежних партнеров из считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта» и более умеренных «Демократов». Теперь же пропрезидентская партия инициировала отставку кабинета.

В вину Дритану Абазовичу Демпартия социалистов и ее партнеры ставят то, что он упустил появившийся у Черногории шанс уже к 2025 году стать единственным новым членом Евросоюза.

Действительно, в ходе визита в Подгорицу нынешним летом руководители ЕС дали ясно понять: если Черногория завершит в ближайшие месяцы правовую реформу, укомплектовав все высшие органы судебной власти, осенью она может завершить переговоры с ЕС о вступлении и спустя два-три года присоединиться к Евросоюзу. Столь уникальный шанс у Черногории появился в условиях украинского кризиса, когда Евросоюз, с одной стороны, хотел бы подтвердить открытость для новых членов, а с другой — избежать их массового включения в свои ряды. Единичная интеграция маленькой Черногории, дальше других продвинувшейся на пути в ЕС, представлялась Брюсселю идеальным вариантом.

Среди пунктов соглашения о формировании правительства меньшинства, которое в апреле подписали все партии, поддержавшие кабинет Дритана Абазовича, значились два ключевых: «разблокирование процесса европейской интеграции Черногории» и «проведение политики НАТО и ЕС в отношении России и Украины». И если по второму пункту вопросов к кабинету не возникало, то по первому претензии были серьезные.

И дело не только в том, что партия премьера URA сорвала избрание членов Конституционного суда и принятие некоторых других мер в рамках правовой реформы. Сам глава правительства откровенно форсировал не процесс интеграции в ЕС, а подписание так называемого Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), несмотря на высказывавшиеся опасения, что это углубит раскол в черногорском обществе и приведет к потере шанса на скорое вступление в ЕС. Дритан Абазович проигнорировал даже прямые предупреждения на этот счет со стороны послов стран ЕС и призыв президента республики отложить до осени подписание церковного договора, чтобы провести его экспертную оценку и проверить на соответствие черногорской конституции.

Не ставя под сомнение необходимость урегулирования отношений государства с СПЦ, которую поддерживает большинство православных в республике, многие эксперты критикуют несколько ключевых положений закона. Согласно ему, существование СПЦ в Черногории признается с 1219 года, на шесть веков раньше, нежели в самой Сербии, на нее переводится вся церковная собственность, в том числе и принадлежавшая государству, а все объекты СПЦ получают статус неприкосновенности, и в них не могут попасть без особого разрешения органы правопорядка.

Тем не менее Дритан Абазович, отвергнув все замечания и возражения экспертов, политиков и НКО, подписал 3 августа Основополагающий договор с патриархом Сербским Порфирием. Произошло это в правительственной резиденции в Подгорице, куда сербского патриарха доставили на вертолете МВД Сербии, без предварительного объявления о церемонии и присутствия СМИ и даже без ведома некоторых ключевых членов правительства. Уже на следующий день 36 депутатов инициировали вотум недоверия кабинету Дритана Абазовича, и в ночь на 20 августа он был отправлен в отставку.

Эксперты полагают, что, несмотря на провал правительства меньшинства, шансы попасть в ЕС Черногория не утратила окончательно.

Для этого, как считает профессор университета в Подгорице Бранислав Радулович, республика должна выполнить три условия: быстро сформировать переходное техническое правительство, оперативно принять меры по правовой реформе и назначить досрочные парламентские выборы.

Источники “Ъ”, близкие к черногорскому руководству, говорят, что «досрочные выборы действительно неизбежны и они могут состояться будущей весной вместе с президентскими».

Такой вариант, судя по реакциям на падение правительства Абазовича, приемлем и для ЕС. «Черногорская политика должна решить, продолжить движение к европейской интеграции либо стать расходным материалом российских и сербских интересов в регионе»,— заявил в субботу докладчик по Черногории в Европарламенте Тонино Пицула. По его словам, черногорские граждане ясно поддерживают членство в ЕС (80%, согласно опросам), и это должно быть подтверждено на выборах. «Такой парламент и такое правительство непременно получат недвусмысленную поддержку Европы»,— заверил Тонино Пицула.