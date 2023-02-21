«Осторожно говорят о возможном прорыве в этом переговорном процессе»

В феврале 2008 года парламент Косово проголосовал за объявление независимости. Борьба региона за получение международного статуса стала одним из этапов распада Югославии. Спецпредставитель ООН по Косово, который разработал ставший прецедентом план отделения, по совокупности миротворческих усилий получил Нобелевскую премию. Корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев пересказывает основные вехи территориального конфликта сербов и косоваров и оценивает шансы нормализации отношений между Белградом и Приштиной.