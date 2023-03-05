Президент Франции применил мягкую силу

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил свое очередное африканское турне, в ходе которого попытался продемонстрировать новый подход Парижа к проблемам континента. Он пообещал, что Франция не будет вмешиваться во внутренние дела африканских стран и наладит с ними партнерские отношения. В ходе поездки французский президент делал акцент на бизнесе и гуманитарном сотрудничестве, хотя без политики не обошлось. На фоне антифранцузских настроений во многих странах региона поездка для президента Макрона фактически стала выходом из зоны комфорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эммануэль Макрон (второй справа) и президент Конго Дени Сассу-Нгессо (справа) в аэропорту Браззавиля

Фото: ludovic MARIN / AFP Президент Франции Эммануэль Макрон (второй справа) и президент Конго Дени Сассу-Нгессо (справа) в аэропорту Браззавиля

Фото: ludovic MARIN / AFP

За пять дней президент Франции Эмманюэль Макрон посетил четыре африканские столицы — Либревиль (Габон), Луанду (Ангола), Браззавиль (Республика Конго) и Киншасу (Демократическая Республика Конго, ДРК).

Еще накануне избрания на второй президентский срок господин Макрон объявил Африку приоритетным направлением своей внешней политики. С 2017 года Эмманюэль Макрон совершил 18 визитов в африканские страны. Последний раз в июле прошлого года он посетил Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау, затем в августе побывал в Алжире.

В своих бывших колониях Франция столкнулась с растущим влиянием США, Китая, Турции и России, а также с ростом антифранцузских настроений среди африканской молодежи, особенно в странах Сахеля и Центральной Африки. Испытывает Париж и давление в экономической сфере: начиная с 2000-х годов позиции французского бизнеса на континенте неуклонно слабеют.

И хотя накануне поездки президент Макрон утверждал, что вступать в гонку вооружений или в борьбу за контроль над местными рынками с конкурентами Франции в Африке он не считает разумным, его турне все равно рассматривалось экспертами как борьба за влияние на континенте.

В итоге для президента Макрона это турне стало своеобразным выходом из привычной зоны комфорта — в частности, три из четырех посещенных им стран (за исключением ДРК) воздержались от осуждения действий России на очередном голосовании в Генассамблее ООН. В то же время именно в ДРК накануне приезда президента Макрона местные антифранцузски настроенные активисты устроили беспорядки возле посольства Франции.

Накопленные проблемы в отношениях Парижа с Африкой обусловлены кризисом системы неформальных отношений Франции с политическим истеблишментом бывших колоний, которые характеризовались поддержкой местных авторитарных режимов в обмен на сохранение значительного французского присутствия в военной, политической и культурной областях, что не добавляло Франции любви со стороны местной общественности.

Поэтому еще в 2017 году президент Макрон, выступая перед студентами университета Уага I (Буркина-Фасо), пообещал покончить с постколониальной политикой и открыто заговорил о преступлениях европейской колонизации. Попытки найти общий язык с африканской молодежью он предпринимал и позже: на французско-африканский саммит в Монпелье в 2021 году были приглашены представители молодежи из 12 стран, а модерировал мероприятие известный камерунский философ и постколониальный теоретик Ашиль Мбембе. Смена политики сопровождалась и другими символическими акциями — открытием архивов, возвращением в африканские страны музейных древностей и культурных артефактов.

Однако это не помогло. Отношения президента Макрона с правящими кругами Буркина-Фасо и еще ряда стран континента неуклонно ухудшались, особенно после серии происшедших там военных переворотов в 2020–2022 годах. В итоге в прошлом году французские войска были выведены из ЦАР и Мали, а уже в нынешнем феврале Буркина-Фасо покинули военнослужащие, размещенные там с 2009 года. Вслед за этим новые власти страны денонсировали соглашение о военном сотрудничестве с Францией, подписанное в апреле 1961 года.

На этом фоне, прежде чем отправиться в Африку, президент Макрон изложил свое видение будущих отношений с континентом в специальной речи, в которой пообещал проявлять «глубокое смирение» в отношении своих африканских партнеров (см. «Ъ» от 1 марта). Он также анонсировал «значительное сокращение» военного присутствия в Африке.

Речь идет о перепрофилировании французских военных баз в так называемые академии, которые будут находиться в совместном ведении Минобороны Франции и военного ведомства страны пребывания. Их задача — инструктаж и обучение местных военнослужащих.

При этом внушительные воинские контингенты останутся в Нигере, Чаде, Габоне и Джибути, однако в приоритете — смещение фокуса на более перспективные страны Гвинейского залива (Кот-д'Ивуар, Бенин, Сенегал), столкнувшиеся с ростом джихадистской активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эммануэль Макрон (справа) и министр водных и лесных ресурсов Габона Ли Уайт

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Эммануэль Макрон (справа) и министр водных и лесных ресурсов Габона Ли Уайт

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

Уже в Габоне президент Макрон торжественно пообещал, что Франция станет «нейтральным партнером» Африки и не будет вмешиваться во внутренние дела стран континента. Впрочем, и до него с аналогичными заявлениями выступали другие французские президенты — и Николя Саркози, и Франсуа Олланд. Да и по сравнению с его же речью 2017 года президент Макрон, по оценке экспертов, не сказал ничего нового. Поэтому многие полагают, что французский лидер исчерпал арсенал средств в поиске общего языка с африканским истеблишментом и молодежью.

При этом шесть из десяти французов считают, что французское присутствие в Африке важно, однако они сомневаются в способности Эмманюэля Макрона установить «новые сбалансированные, взаимные и ответственные отношения» со странами континента.

Таковы основные выводы последнего опроса, проведенного Odoxa Backbone Consulting по заказу газеты Le Figaro накануне африканского турне президента. Но все же Эмманюэль Макрон попытался исправить ситуацию.

В Габоне французский лидер вместе с президентом страны Али Бен Бонго выступил сопредседателем саммита по защите тропических лесов One Forest. Участие президента Макрона в этом мероприятии должно было подчеркнуть отход Елисейского дворца от традиционной для Парижа африканской повестки, которая сводилась к обсуждению вопросов безопасности и военного сотрудничества. Кроме того, саммит стал удобной площадкой для встреч. В частности, Эмманюэлю Макрону удалось пообщаться с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Многие расценили это как желание Парижа наладить отношения с Банги, испорченные после сближения ЦАР с РФ.

Визит в Луанду планировался еще три года назад, но постоянно откладывался из-за пандемии коронавируса. Поездка в эту португалоязычную страну, где давно работает французский нефтяной гигант Total Energies, вписывается еще в одну концепцию внешней политики Франции в Африке. Париж старается развивать экономические отношения с англо- и португалоязычными странами континента, с которыми его не связывает наследие колониального прошлого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии приветствия в Луанде

Фото: AP Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии приветствия в Луанде

Фото: AP

В Луанде президент Макрон посетил экономический форум с участием более 50 французских компаний. Впрочем, не забыли и о политике. С президентом Анголы Жуаном Лоуренсу господин Макрон обсудил ситуацию в соседней ДРК. Дело в том, что Ангола вместе с Кенией стала важнейшей переговорной площадкой по урегулированию военно-политического кризиса на востоке ДРК, где действуют около 120 вооруженных группировок. Этот разговор был особенно важен в преддверии поездки президента Макрона в ДРК, куда он направился после Анголы и короткого заезда на несколько часов в Браззавиль, где встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

В ДРК одной из центральных тем переговоров Эмманюэля Макрона с президентом этой страны Феликсом Чисекеди стало наступление группировки «Движение 23 марта» на востоке страны. В поддержке этой повстанческой организации конголезских тутси в ДРК небезосновательно обвиняют Руанду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ДРК Феликс Чисекеди (слева) выступает на Киншасском экономическом форуме рядом с Эммануэлем Макроном

Фото: Justin Makangara, Reuters Президент ДРК Феликс Чисекеди (слева) выступает на Киншасском экономическом форуме рядом с Эммануэлем Макроном

Фото: Justin Makangara, Reuters

Независимые эксперты ООН, США и другие западные страны, включая Францию, согласны с оценкой Киншасы, но президент Макрон воздержался от прямой критики Руанды, с которой не так давно Парижу удалось нормализовать отношения. Поэтому он лишь призвал все стороны, включая Руанду, «взять на себя ответственность» за ситуацию. Кроме того, Париж объявил о выделении €34 млн на гуманитарную помощь ДРК. Это совпало с заявлением Евросоюза об открытии гуманитарного воздушного моста для доставки помощи пострадавшим от конфликта восточным районам ДРК.

Интересно, что в ДРК президент Франции приехал не один. В поездке его сопровождал франко-конголезский музыкант Фалли Ипупа.

Было похоже, что господину Макрону кажется более безопасным говорить о культурном и научном сотрудничестве, чем о политике.

Но вопрос, найдет ли новый гуманитарный акцент в политике Франции в Африке понимание местного населения, остается открытым.

Алексей Целунов