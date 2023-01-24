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Коммерсантъ FM
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Французским войскам показали на выход

Правительство Буркина-Фасо подтвердило разрыв соглашения с Парижем

Правительство Буркина-Фасо в понедельник подтвердило информацию о разрыве соглашения, которое позволяло французским войскам присутствовать в республике. Четыре сотни военных находились в Буркина-Фасо по просьбе бывшего правительства, свергнутого в результате очередного военного переворота. Во Франции опасаются того, что теперь власти Буркина-Фасо могут обратиться за помощью к российским частным военным компаниям.

Протестующие в Буркина-Фасо требуют у нового президента Ибрагима Траоре выдворить французского посла. 20 января 2023 года

Протестующие в Буркина-Фасо требуют у нового президента Ибрагима Траоре выдворить французского посла. 20 января 2023 года

Фото: Vincent Bado, Reuters

Протестующие в Буркина-Фасо требуют у нового президента Ибрагима Траоре выдворить французского посла. 20 января 2023 года

Фото: Vincent Bado, Reuters

Известие о прекращении военного сотрудничества пришло сначала не путем официальной ноты, а в виде устного заявления, прозвучавшего 21 января в эфире Radiodiffusion-Television du Burkina (RTB). Два дня французские власти пребывали в сомнении. «Мы должны быть очень осторожны и следить за тем, чтобы... кое-кто в регионе, который может быть случайно связан с… нашими российскими друзьями, не манипулировал. Поэтому мы ждем разъяснений от господина Траоре по этому поводу»,— сказал в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он рассчитывал на ответ Ибрагима Траоре, возглавившего страну 30 сентября 2022 года после военного путча. Капитан Траоре сменил тогда прежнего президента — подполковника Поля-Анри Дамибу, захватившего власть восемью месяцами раньше.

В итоге 23 января выступил пресс-секретарь правительства Буркина-Фасо, министр прессы, культуры и туризма Жан-Эммануэль Уэдраого. «Мы разрываем соглашение, которое позволяет французским войскам присутствовать в Буркина-Фасо,— сказал он, напомнив:— Французские силы базируются в Уагадугу по просьбе Буркина-Фасо и ее властей. Эта денонсация — в порядке вещей, она предусмотрена условиями военного соглашения».

У французских военных, находящихся в стране с декабря 2018 года, есть всего месяц на сборы.

Министр специально подчеркнул, что «речь идет не о прекращении дипломатических связей между Буркина-Фасо и Францией». Однако, очевидно, что его заявление идет в русле постоянного ухудшения отношений между Францией и ее бывшей колонией Верхняя Вольта. В октябре прошлого года в столице страны Уагадугу перед посольством Франции прошли шумные антифранцузские демонстрации, а в декабре власти потребовали отзыва французского посла Люка Аллада.

Напомним, что до этого президент Макрон объявил о завершении масштабной операции против исламистов в Африке «Бархан». В августе прошлого года французским войскам по похожему сценарию пришлось уйти из Мали, где они находились с 2013 года по просьбе правительства этой страны. Французских военных в Буркина-Фасо сейчас около 400 человек, вместе со вспомогательными службами — не более батальона. Но смысл операции Sabre («Сабля»), разработанной французским генштабом, заключался в том, что мобильные части находились на разных национальных территориях, имея единое командование. База в Буркина-Фасо координировала действия с базами в Мавритании, Мали, Нигере. Вероятно, французские военные частично вернутся домой, частично перебазируются на территорию Нигера и Кот-д`Ивуара. Общий организм операции придется перестраивать, и едва ли он сможет работать с прежней эффективностью.

В Париже считают, что французскому военному присутствию власти Буркина-Фасо могут предпочесть российское — по образцу того, как это произошло в Мали и Центральноафриканской Республике. Еще летом 2022 года журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных представителей разведки США назвал Буркина-Фасо следующей возможной «целью» ЧВК «Вагнер». Об этом же в конце прошлого года предупреждал президент соседней с Буркина-Фасо страны — Ганы — Нана Акуфо-Аддо.

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В декабре Москву для обсуждения перспектив партнерства посетил премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела. Власти республики предлагают России открыть посольство в Уагадугу. Сейчас интересы РФ представляет посольство в столице соседнего Кот-д`Ивуара Абиджане, посол Алексей Салтыков является по совместительству и послом в Буркина-Фасо.

Одной из главных и самых прибыльных отраслей экономики в стране стала добыча золота, в которой местным добытчикам помогает, в частности, российская компания Nordgold. Через свои дочерние компании Taparko (Somita) и Bissa gold, как сообщает портал Jeune Afrique, она уже эксплуатирует месторождения на севере Буркина-Фасо. Компания имеет в концессии несколько шахт и заинтересована в охране своего производства от банд джихадистов, контролирующих сейчас почти 40% территории страны. Из-за угроз с их стороны в апреле было приостановлено производство на шахте Тапако, что стало проблемой как для добывающей компании, так и для страны в целом. На этом фоне использование ЧВК для защиты экономических интересов (а также решения политических задач нынешнего правительства президента Траоре) выглядит одним из возможных вариантов.

Алексей Тарханов, Париж

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