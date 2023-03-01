Франция отдаст Африке должное

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в среду в пятидневное турне по африканскому континенту, в ходе которого посетит Габон, Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго (ДРК). Накануне господин Макрон пообещал пересмотреть масштабы и задачи французского военного присутствия в Африке. И дал понять: Париж не собирается соревноваться в объемах военной или экономической помощи африканским странам ни с Россией, ни с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Stephane Mahe/Pool, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Stephane Mahe/Pool, Reuters

Пятидневное турне Эмманюэля Макрона по Африке стартовало в среду в Либревиле, столице Габона. На вечер у него был намечен ужин с президентом Али Бонго Ондимбой. В этом году тому предстоят перевыборы, в исходе которых никто не сомневается. Нынешний лидер занимает свой пост уже более четырех десятков лет и покидать его не планирует. В четверг Эмманюэль Макрон останется в Либревиле, где примет участие во встрече высокого уровня по защите лесов в бассейне реки Конго, самой глубокой на планете и самой полноводной в Африке. Из Габона президент Франции отправится в Анголу, где одной из тем переговоров станет продовольственная безопасность. Завершится турне визитами господина Макрона в Браззавиль (столица Республики Конго) и Киншасу (ДРК).

Во Франции большой резонанс вызвала программная речь Эмманюэля Макрона, с которой он выступил накануне поездки. Она стала своеобразным отчетом за пять лет, прошедших после другой его исторической речи, произнесенной в Уагадугу, столице Буркина-Фасо. Тогда президент Франции пообещал кардинально пересмотреть взаимоотношения со странами Африки в сторону взаимности и баланса интересов. К тому же ранее призывали и предшественники господина Макрона — Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Новое выступление Эмманюэля Макрона было призвано показать, насколько Франция продвинулась в реализации своей стратегии по Африке. Самым громким в ней стало заявление о «заметном сокращении» французского военного присутствия на континенте, реорганизации военных баз и новой модели военного сотрудничества с африканскими странами. В ноябре прошлого года президент Макрон объявил о завершении девятилетней военной и антитеррористической операции «Бархан» в африканском Сахеле. Тогда же континент покинули последние из 5 тыс. военнослужащих, принимавших участие в операции. С тех пор президент Франции в Африке не был.

Что конкретно имеется в виду под реорганизацией баз, Парижу еще предстоит уточнить, причем с учетом предложений африканских партнеров. Ведь, как сразу оговорился президент, ни о «выводе», ни об отказе от своих обязательств в области военной помощи речи не идет. Как полагают наблюдатели, часть упомянутых баз будет, скорее всего, реорганизована в «военные академии», другие — переведены в совместное управление с местными военнослужащими.

При этом господин Макрон отметил, что следовать устаревшим шаблонам и вступать в гонку вооружений или в борьбу за контроль над местными рынками с конкурентами Франции в Африке он не считает разумным.

«Многие хотели бы призвать нас к участию в соревновании, которое я, со своей стороны, считаю анахронизмом»,— сказал президент. И тут же намекнул, что за соревнование он имеет в виду: «Некоторые приходят со своими армиями и наемниками туда и сюда». Господин Макрон не стал уточнять, что под словом «некоторые» он имеет в виду Россию и Китай — но за него это сделали журналисты.

По словам же президента, Франция должна проявить в отношениях с Африкой «глубокую скромность» и сосредоточиться на конкретных проектах. Будут развиваться контакты в области образования, культуры, экологии и экономического сотрудничества, которые будут эволюционировать «от логики помощи к логике инвестирования», пообещал господин Макрон. На запуск новых проектов по развитию сотрудничества посольствам Франции в странах Африки будет выделено €40 млн.

Одним из конкретных и глубоко символичных шагов должно стать принятие во Франции нового закона, который позволит вернуть на африканскую землю многие исторические артефакты и произведения искусства, вывезенные из Африки во времена колониализма. По словам господина Макрона, проект закона, который будет внесен на рассмотрение депутатов уже в марте, «поможет выработать методологию и критерии реституции». Для французского и международного музейного сообщества это грозит болезненным пересмотром коллекций — если только реституция культурных ценностей будет действительно выполнена. Ведь во французских музеях хранятся порядка 90 тыс. вывезенных с континента артефактов. Впрочем, процесс реституции уже идет, и самым громким событием в рамках этого процесса за последние годы стало возвращение в 2021 году Бенину 26 экспонатов.

Галина Дудина