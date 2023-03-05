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Коммерсантъ FM
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Глава Всемирной продовольственной программы призвал продлить зерновую сделку «любой ценой»

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли призвал продлить зерновую сделку «любой ценой». Ранее зерновую сделку продлили на 120 дней начиная с 19 ноября, срок соглашения истекает 18 марта. Источник «РИА Новости» сообщал, что переговоры по продлению зашли в тупик.

Дэвид Бисли

Дэвид Бисли

Фото: Domenico Stinellis / AP

Дэвид Бисли

Фото: Domenico Stinellis / AP

«Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена любой ценой. Миллионы людей в голодающих странах зависят от этого зерна. Это важно и крайне необходимо, на кону — жизни»,— написал господин Бисли в Twitter.

Сделка была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна.

По данным российского МИДа, которые тот представил в январе, большая часть украинского зерна (47%) поступила в ЕС и Великобританию. В нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, Джибути) было направлено 3% агропродукции.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Мария Федотова

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