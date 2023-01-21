МИД России обвинил ООН в манипуляции и передергивании фактов о зерновой сделке

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором обвинило ООН в «манипуляции и передергивании фактов» в сообщении о зерновой сделке, опубликованном на сайте организации. Ведомство опубликовало свои данные и оценки реализации соглашения об экспорте агропродукции, которые расходятся с оценками ООН.

Зерновая сделка была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Россия приостанавливала реализацию сделки в конце октября, обвинив Украину в использовании зернового коридора для нанесения ударов по Севастополю. Участие в сделке было возобновлено после получения гарантий не использовать коридор для атак.

В частности, в МИД РФ заявили, что ООН в пресс-релизе выборочно делала акцент на статистике, которая представляет «правильные» гуманитарные цифры. Как утверждает ведомство, ООН включила в список развивающихся стран, в которые поступает зерно, Южную Корею, Израиль и монархии Персидского залива, которые не испытывают трудностей «ни с развитием экономики, ни с обеспеченностью продовольствием». В версии сообщения ООН на сегодня, 21 января, упоминания этих стран нет.

По данным российского МИДа, большая часть украинского зерна (47%) поступила в ЕС и Великобританию. В нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) в рамках соглашения было направлено только 3% агропродукции от всего объема зерна в грузах, заявило ведомство. Не подтверждают в МИДе и заявление ООН о том, что в территориальных водах Турции сейчас находятся 100 судов.

Ведомство также раскритиковало пресс-релиз ООН за «расплывчатое» освещение проблемы возобновления экспорта аммиака из порта Южный по аммиакопроводу Тольятти–Одесса. «Российская позиция на этот счет была неоднократно и подробно доведена до ооновцев – перевалка аммиака должна была начаться в рамках реализации ''черноморской инициативы''. Никаких дополнительных договоренностей на этот счет требоваться не должно»,— подчеркнули в МИДе.

Кроме того, пресс-служба министерства заявила, что принятые западными странами декларации об отсутствии санкций против российских удобрений, заблокированных в портах ЕС, не работают. По данным МИДа, 242 тыс. т продукции еще заблокированы в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, а на доставку первой разблокированной партии удобрений в Малави ушло почти пять месяцев.

В январе Минсельхоз Турции сообщил, что только 5,4% от общего объема сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины, доставлено бедным странам. 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках зерновой сделки 44% экспортируемого зерна получила Европа, 16% — Турция и 14% — страны Африки.

Эрдни Кагалтынов