А зерно плывет

Соглашение об экспорте украинского зерна из черноморских портов было продлено в четверг в результате договоренностей между Турцией, ООН и Россией. Взамен Москва вновь получила заверения, что работа по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений будет продолжена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зерновая сделка продлена еще на 120 дней начиная с 19 ноября

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Зерновая сделка продлена еще на 120 дней начиная с 19 ноября

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

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«Я хотел бы поблагодарить генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, президента России Путина и президента Украины Зеленского за их готовность продлить соглашение, а также поздравить всех, кто внес свой вклад»,— написал в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявляя о продлении зерновой сделки еще на 120 дней начиная с 19 ноября. Он также отметил, что с момента заключения в июле соглашения об открытии черноморского коридора из украинских портов на примерно 500 судах было вывезено более 11 млн тонн зерна и продовольствия нуждающимся и это демонстрирует «значимость и пользу соглашения».

Первой о продлении зерновой сделки в четверг утром объявила украинская сторона, подтверждение со стороны Турции, а затем и ООН пришло через несколько часов. Антониу Гутерриш выразил «глубокую признательность Турции и ее президенту».

«Без его (господина Эрдогана.— “Ъ”) великодушия и вовлеченности эта инициатива никогда бы не появилась. Стамбул остается центром выдающихся дипломатических достижений»,— написал генсек ООН в Twitter. В общем, он даже не льстил, а говорил чистую правду. Без Турции и ее умения договариваться с Россией не было бы ни первоначальной сделки, ни ее продления.

Напомним, что «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» была заключена в Стамбуле 22 июля сроком на 120 дней. Цель договоренности — содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южного. Именно о продлении действия этого документа и идет речь. Однако он составляет только часть зерновой сделки. В Москве подчеркивают, что это было пакетное соглашение. Вторая часть сделки — «Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции». Его задача — обеспечить беспрепятственные поставки российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. В частности, устранить ограничения в сферах финансов, страхования и логистики. Меморандум рассчитан на три года, но российские официальные лица не раз давали понять, что, если не будет подвижек по российской части сделки, инициатива по транспортировке украинского зерна будет заморожена.

И это не пустые угрозы. Прецедент с приостановкой работы черноморского коридора уже был, правда, по другой причине. После атаки украинских беспилотников в конце октября на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя Россия заявила о заморозке своего участия в сделке. Через несколько дней в результате посредничества Турции стороны вернулись к выполнению договоренностей, но оставался более важный вопрос: даст ли Россия добро на продление зерновой сделки.

Комментируя достигнутую в четверг договоренность, в МИД РФ отметили, что текст подписанного 22 июля соглашения подразумевает автоматическую пролонгацию при отсутствии возражений какой-либо из сторон.

«Таких возражений не поступило. Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату»,— заявили в МИД РФ, еще раз напомнив про пакетный характер сделки и необходимость выполнения всех данных Москве обязательств.

«Да, безусловно, есть заверения от ООН в том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений будет финализирована»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть заявления от США, Великобритании и ЕС об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение, и эта работа будет финализирована, с тем чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стояли»,— добавил он.

Кроме того, российская сторона считает достижением, что ей удалось добиться признания саммитом G20 пакетного характера сделки. Как отметила в интервью «РИА Новости» шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, западные страны не хотели в принципе признавать, что зерновая сделка состоит «из равнозначных и взаимосвязанных частей».

Желаемое и действительное

Еще в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров сформулировал претензии Москвы. Во-первых, по его словам, есть неясность в отношении конечного пункта поставок украинского зерна. Россия давала свое согласие на сделку, чтобы зерно попадало в беднейшие страны, но они, как отметил министр, получают лишь 5–7% от объемов вывозимого из портов зерна. Основной грузопоток пошел в развитые страны, включая ЕС. Правда, на Западе подчеркивают, что всего лишь выступают в качестве связующего звена и потом значительная часть груза все равно идет в страны, которые испытывают проблемы с продовольствием. Не желая полагаться на слова, Москва запросила у секретариата ООН подтверждающую этот тезис статистику, но пока ничего не получила. Вторая проблема была связана с российской частью соглашения, которая, как подчеркнул Сергей Лавров, «практически не реализуется». Министр указал, что «одна из ключевых проблем — это рестрикции против Россельхозбанка, который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки».

С началом военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций экспортеры российского зерна отмечают сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал “Ъ”, что сделка до сих пор не принесла российским компания ни улучшений, ни ухудшений. «Это тоже неплохо, учитывая общую ситуацию»,— отмечает он. По словам господина Зернина, помогла публичная огласка как самого факта скрытых санкций, так и их деталей, а также поддержка государства, особенно на уровне международного диалога. Собеседник “Ъ” уверен, что, учитывая всю публичность, новые препятствия устраивать стало сложно и даже опасно на фоне нерешенной проблемы мирового голода. «Этого оказалось достаточно для перенастройки нашей бизнес-модели. В рамках инициатив зерновой дипломатии мы поменяли подход к коммуникациям с нашими ключевыми потребителями, стабилизировали темпы экспорта, а по некоторым направлениям существенно их нарастили»,— рассказал господин Зернин.

По данным союза, с начала этого сезона к началу ноября РФ экспортировала 17,99 млн тонн зерна, что лишь на 1,5% меньше, чем сезоном ранее.

В ноябре опрошенные “Ъ” эксперты оценивали объем экспорта пшеницы в 5 млн тонн. К скрытым санкциям адаптировались ключевые покупатели — страны Ближнего Востока и Африки, говорили “Ъ” в Объединенной зерновой компании. На последних тендерах Турции, Саудовской Аравии и Пакистана существенный объем закупки пришелся на пшеницу из РФ. Что касается проблем, то они остались в первую очередь в сфере банковских расчетов и финансовых услуг. «Есть и отдельные "русофобские выходки", как недавно прошедшая конференция Global Grain, организаторы которой, Euromoney и Fastmarkets, запретили нашим коллегам из России и Белоруссии принимать участие в мероприятии»,— указал Эдуард Зернин.

Консультации о том, что делать с российской частью сделки, не прекращались со дня запуска черноморской инициативы. Но особенно интенсивная работа шла в последние дни. Как сообщила во вторник британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, США рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками. В то же время источники издания выразили мнение, что Вашингтон вряд ли пойдет на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Financial Times также сообщила, что западные страны готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса для продления черноморской зерновой инициативы. Однако в четверг агентство Reuters сообщило, что экспорт российского аммиака по трубопроводу пока не согласован. Это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев согласится на транзит аммиака, только если решит «все гуманитарные аспекты обмена» всех пленных украинских солдат на всех российских.

Между тем вопрос с удобрениями более чем серьезен. Как заявил в интервью «РИА Новости» замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, с марта по сентябрь «российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортеры недополучили 8 млн тонн продукции, которой достаточно для производства 25 млн тонн продовольствия, чтобы накормить 105 млн человек».

В то же время в комментарии МИД РФ, посвященном продлению зерновой сделки, отмечается, что после российских «многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам».

По аммиакопроводу Тольятти—Одесса, построенному в конце 1970-х годов, прокачивалось в год около 2 млн тонн аммиака «Тольяттиазота» (мощность более 3 млн тонн этого вида удобрений в год; входит в «Уралхим»). В конце трубы продукция завода через Одесский припортовый завод перегружалась на танкеры для транспортировки морем. Один из крупнейших маршрутов экспорта удобрений в России был остановлен 24 февраля из-за начала спецоперации на Украине. Но как минимум в течение осени начались переговоры о перезапуске аммиакопровода. Недавно ООН по итогам встречи представителей организации с делегацией РФ отмечала прогресс в вопросе беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений, включая аммиак из России. Но, как уверяют источники “Ъ” в отрасли, последняя редакция зерновой сделки не включает пункт о возобновлении прокачки через порт Одессы. Хотя в интервью «РИА Новости» замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил: «Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля. Такие поставки, безусловно, являются важным элементом обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода Тольятти—Одесса».

Источники “Ъ” также не подтверждают информацию о снятии ареста с находящихся в европейских портах 300 тыс. тонн российских удобрений (основной объем принадлежит «Уралхиму»). По данным “Ъ”, на настоящий момент принадлежащая России химическая продукция разблокирована только в Бельгии, в то время как прибалтийские страны выступают резко против освобождения удобрений. Параллельно «Тольяттиазот» для восстановления экспорта своей продукции продолжает строительство перевалочного комплекса в Тамани мощностью 2 млн тонн аммиака. Первая из трех очередей проекта стоимостью около 40 млрд руб. должна быть запущена в конце 2023 года.

Марианна Беленькая, Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев