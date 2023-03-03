Медведев обыграл Джоковича на турнире ATP в Дубае и в финале сыграет с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Дубае. В финале он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым. За 14 лет они станут первыми россиянами, которые встретятся в финале турнира ATP в одиночном разряде.

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Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. Медведев сделал восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырех. Во время игры он допустил одну двойную ошибку. На счету серба пять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из одного и одна двойная ошибка.

Тем самым Новак Джокович прервал 20-матчевую победную серию и допустил первое поражение в 2023 году.

Сегодня, 3 марта, Андрей Рублев одержал победу в матче с немцем Александром Зверевым со счетом 6:3, 7:6.

Турнир в Дубае проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд — более $2,8 млн.

Лусине Баласян