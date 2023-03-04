Дубай по-русски

Титул чемпиона Dubai Duty Free Tennis Championships, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 500 c призовым фондом $2,8 млн, разыграют два сильнейших российских игрока. Это выяснилось после того, как прошлогодний победитель этого состязания Андрей Рублев разобрался с Александром Зверевым из Германии, а Даниил Медведев также в двух сетах справился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, прервав беспроигрышную серию серба из 20 матчей и продлив свою собственную до 13 встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв Новака Джоковича в полуфинале турнира в Дубае, Даниил Медведев на третьей неделе подряд достиг решающей стадии турнира АТР

Фото: Kamran Jebreili / AP Обыграв Новака Джоковича в полуфинале турнира в Дубае, Даниил Медведев на третьей неделе подряд достиг решающей стадии турнира АТР

Фото: Kamran Jebreili / AP

В этом году оба полуфинальных матча дубайской «пятисотки» по именам их участников были достойны финала. В первом сошлись прошлогодний чемпион Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев и Александр Зверев из Германии, который, хотя и стоит сейчас в мировом рейтинге на 16-м месте, без всякого сомнения, остается игроком элиты и спустя несколько месяцев после тяжелейшей травмы голеностопа, полученной в полуфинале прошлогоднего Roland Garros, намерен вернуться в первую десятку. Назвать фаворита в данном случае было очень сложно. Соперники знакомы с детства, не раз встречались еще на юниорских состязаниях, но в пяти матчах на уровне АТР неизменно, причем сравнительно легко, побеждал Зверев.

Однако в данном случае получилось иначе. И одной из главных тому причин наверняка стал гигантский запас уверенности, который Рублев получил в среду после победы во втором круге над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной. Дело в том, что в той встрече россиянин вчистую проиграл первый сет, на тай-брейке второй партии уступал 1:6, но умудрился спасти пять матчболов, а затем уже на другом тай-брейке вытянул и весь матч. Зверев действовал неплохо, но не сумел нейтрализовать главный недочет в своей игре — слабость второй подачи, на которой россиянин выиграл 12 очков из 17. В итоге все завершилось победой Рублева с шестого матчбола — 6:3, 7:6 (11:9) за 1 час 58 минут. Первый в этом году выход в финал позволит россиянину набрать на этой неделе минимум 300 рейтинговых очков, что, учитывая его неудачные выступления на протяжении двух предыдущих недель, будет весьма кстати.

Еще более статусным выглядело второе полуфинальное противостояние — Новака Джоковича с Даниилом Медведевым. Тут нынешнему лидеру мирового рейтинга оппонировал теннисист, который был первым еще сравнительно недавно. После безоговорочной победы над сербом в финале US Open 2021 года россиянин уступил Джоковичу четыре раза подряд, пусть, как правило, и в равной борьбе. К тому же нельзя было забывать, что Медведев, который уже выиграл в феврале два титула в Роттердаме и Дохе, выступает без перерыва уже третью неделю и у него постепенно накапливается усталость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Amr Alfiky, Reuters Новак Джокович

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Сумей серб завязать борьбу с обоюдными шансами, Медведеву, вероятно, пришлось бы очень нелегко, но вышло так, что это был день россиянина. Как и можно было предположить, он в основном действовал от обороны, вынуждая серба атаковать на грани риска, и эта тактика оказалась абсолютно верной, поскольку лидер мирового рейтинга слишком сильно нервничал и точности ему явно не хватало.

Выиграв ударами навылет на шесть очков меньше Джоковича, россиянин допустил лишь 12 невынужденных ошибок против 38. В первой партии он повел 5:2 с двумя брейками и позволил сербу отыграть лишь один из них, а во втором сете решающим стал первый же гейм, оставшийся за Медведевым на чужой подаче. Победив за 1 час 35 минут — 6:4, 6:4, он прервал беспроигрышную серию Джоковича из 20 матчей и одновременно продлил свою собственную до 13 встреч. Таким образом, вне зависимости от результата финального матча победителем Dubai Duty Free Tennis Championships третий год будет российский теннисист. Напомним, что до Рублева в 2021 году там первенствовал Аслан Карацев.

Евгений Федяков