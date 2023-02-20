НПЗ загрузились по полной

По данным “Ъ”, несмотря на эмбарго ЕС на российские нефтепродукты и введенный западными странами потолок цен на них, нефтекомпании РФ увеличили переработку нефти в феврале на 1%, почти до 787 тыс. тонн в сутки. Нефтепереработка растет на фоне значительных выплат по демпферу, и в марте, по мнению экспертов, такая тенденция сохранится. Сокращение загрузки НПЗ может произойти в апреле, когда вступят в силу поправки, снижающие размер демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании за 15 дней февраля увеличили переработку нефти примерно на 1% относительно января, до 786,5 тыс. тонн в сутки, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией на рынке. Рост переработки коррелирует с увеличением добычи нефти в феврале, о котором “Ъ” писал 16 февраля. Российские НПЗ смогли увеличить производство вопреки эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступило в силу 5 февраля. Одновременно заработал введенный Западом потолок цен на российские нефтепродукты: $100 за баррель для бензина, дизтоплива и газойлей и $45 за баррель — для мазута и нафты.

После начала военных действий на Украине у российских нефтекомпаний, для которых основным экспортным рынком исторически была Европа, стали возникать проблемы с экспортом, поскольку европейские трейдеры отказывались закупать нефть и нефтепродукты из РФ или сокращали объем сделок. В результате большая часть экспортных объемов в течение 2022 года была перенаправлена на азиатские рынки.

Отказ европейских покупателей от российской нефти и нефтепродуктов привел к удорожанию логистики, а также к значительному увеличению скидок для российских грузов относительно мировых цен. Однако пока санкции не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России.

В прошлом году российские нефтекомпании стремились увеличивать загрузку своих НПЗ, так как получали весьма существенные компенсации за поставку топлива на внутренний рынок по демпферному механизму. Суммарно за прошлый год выплаты по демпферу составили около 2,2 трлн руб.

Демпфер вычисляется как часть разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой. Если разница положительная, то нефтяники получают выплаты из бюджета, если отрицательная, то, напротив, им приходится пополнять бюджет.

В феврале выплаты по демпферу могут возрасти из-за продолжающегося ослабления рубля, что стимулирует нефтяные компании увеличивать переработку. Вероятно, в марте такая практика продолжится, но переработка может несколько снизиться из-за начала плановых ремонтов на заводах.

При этом с марта власти РФ собираются сократить добычу нефти в стране примерно на 5%, или на 500 тыс. баррелей в сутки, что может повлиять на объем переработки. Также экономика нефтепереработки значительно ухудшится с апреля, когда вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, предполагающие снижение субсидий по демпферу и фиксацию дисконта Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Суммарно, по расчетам Минфина, рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль обойдется нефтяникам в этом году в 660 млрд руб., включая 85 млрд руб., которые бюджет сохранит за счет снижения демпфера.

Предварительные планы по переработке нефти на март не указывают на снижение поставок сырья на НПЗ крупнейших нефтяных компаний, однако эта ситуация еще может измениться, говорит Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков». Он отмечает, что скидки на нефтепродукты в портах РФ к международным котировкам таковы, что цены на российский товар и так ниже установленных Западом ценовых потолков, в связи с этим санкционные ограничения не мешают морской транспортировке нефтепродуктов. Господин Турукалов полагает, что итоговые планы по переработке на март будут зависеть от фактического сокращения добычи, а также от баланса распределения мартовского сырья. Поскольку демпфер в марте ожидается высоким, поясняет эксперт, у нефтяных компаний есть стимул к высокой загрузке НПЗ в следующем месяце.

Дмитрий Козлов