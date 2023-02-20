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Коммерсантъ FM
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Бензин дорожает на будущее

Цены растут в ожидании сокращения субсидий нефтяникам

Оптовая стоимость топлива ускоряет рост вторую неделю подряд. Так, цена АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ увеличилась более чем на 3% и 2% соответственно. На прошлой неделе бензин дорожал на фоне решения правительства сократить субсидии нефтяникам за поставки на внутренний рынок. Однако стоимость топлива все еще ниже, чем год назад, а экономика АЗС находится в хорошем плюсе. При этом в феврале производство топлива растет, хотя аналитики не исключали снижения выпуска весной.

Биржевые цены на бензин ускорили свой рост: стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла 20 февраля на 3,1% и 2,4%, до 39,3 тыс. и 42,5 тыс. руб. за тонну соответственно, свидетельствуют данные СПбМТСБ. За месяц АИ-92 и АИ-95 прибавили в цене 18% и 11% соответственно. Стоимость летнего дизтоплива увеличилась 20 февраля на 0,7%, до 45,6 тыс. руб. за тонну.

Стоимость топлива растет на фоне увеличения мировых цен на нефть Brent, которые превысили $84 за баррель. Оптовые цены на топливо возобновили рост на прошлой неделе, после того как правительство решило снизить выплаты по демпферу на дизтопливо и особенно бензин с 1 апреля (см. “Ъ” от 14 февраля). Суммарно от корректировки демпфера бюджет рассчитывает получить 85 млрд руб. с учетом увеличения обратного акциза на нефть за счет корректировки цены на сырье в расчете налогов.

Демпфер — это инструмент сдерживания цен внутри РФ при росте мировых цен на сырье. Он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней ценой. При положительной разнице бюджет доплачивает нефтяникам за поставки на внутренний рынок, а при отрицательной — нефтяники платят в бюджет.

В ожидании снижения демпфера участники рынка спешат закупиться дешевыми объемами перед предполагаемым ростом оптовых цен весной

Кроме того, одним из факторов, влияющим на стоимость топлива в РФ, являются начало в марте сезонных ремонтов на НПЗ, а также снижение добычи нефти в следующем месяце.

Цены на топливо в России в оптовом звене по-прежнему остаются низкими из-за ограничений экспорта на фоне санкций. В прошлом году, после начала боевых действий на Украине, европейские покупатели стали отказываться от российских нефтепродуктов, а с 5 февраля ЕС ввел эмбарго на них, одновременно вступил в силу потолок цен на топливо из РФ. Это привело к возникновению профицита топлива на российском рынке. Так, нынешние оптовые цены на бензин примерно в 1,5 раза ниже, чем в феврале 2022 года. При этом стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, что позволяет операторам АЗС извлекать высокую маржу.

Эмбарго на российские нефтепродукты пока не затронуло объемы нефтепереработки в РФ.

Так, по данным “Ъ”, российские нефтекомпании в первой половине февраля перерабатывали около 790 тыс. тонн в сутки. Высокая загрузка НПЗ стимулируется выплатами по демпферу и, вероятнее всего, сохранится в марте.

По словам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, производство бензина остается на высоком уровне: в середине февраля суточное производство бензина составляло 122 тыс. тонн (плюс 3% год к году). Это может свидетельствовать об активизации спроса внутри страны, добавляет эксперт.

Нефтяники впервые с 2020 года могут заплатить в бюджет за бензин

Динамика спроса на топливо этим летом остается неизвестной величиной: в прошлом году спрос был относительно стабильным, в том числе из-за активного внутреннего автомобильного туризма, поскольку полеты в Европу были прекращены, авиабилеты по доступным направлениям подорожали, а также были закрыты аэропорты юга. Кроме того, необходимость перестройки логистики повысила спрос на автомобильные перевозки на определенных направлениях. Однако в этом году, как опасаются некоторые участники рынка, покупательная способность населения может быть меньше, учитывая эффект частичной мобилизации и отъезда из страны части экономически активных граждан.

Дмитрий Козлов

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