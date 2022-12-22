Шойгу посетил зону спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения в зоне спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. Господин Шойгу проверил условия размещения личного состава и техники, заслушал командиров и пообщался с солдатами.

Как сообщили в ведомстве, заслушав командиров подразделений, Сергей Шойгу обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.

Глава оборонного ведомства проверил том числе позиционные районы воинских частей, условия обогрева личного состава, приготовления пищи. Он поблагодарил военнослужащих «за образцовое выполнение задач специальной военной операции».

18 декабря Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проверил военную группировку, задействованную в проведении спецоперации. 16 декабря президент России Владимир Путин работал в объединенном штабе родов войск, участвующих в спецоперации. Во время своего пребывания в штабе глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание с командующими. Местонахождение штаба не раскрывалось.

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Лусине Баласян