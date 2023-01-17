Шойгу приехал в штаб группировки войск «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону военной операции. Он проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также других командиров. Министр вручил военнослужащим государственные награды, сообщили в Минобороны.

«Особое внимание господин Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений»,— сообщила пресс-служба военного ведомства.

В предыдущий раз о посещении министром зоны военной операции на Украине сообщалось 22 декабря 2022 года. Тогда он проверил условия размещения личного состава и техники, заслушал командиров и пообщался с солдатами. После Сергей Шойгу приехал в Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал производственные мощности предприятия концерна «Калашников».

Дарья Эрозбек