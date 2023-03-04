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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 374-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 4 марта

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации. ЕС разрешил Россельхозбанку пользоваться факсом и e-mail вместо SWIFT. Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от испанской компании Joma за разработку формы «Зениту». Украина просит ЕС поставлять 250 тыс. единиц артиллерийских снарядов в месяц, сообщил Financial Times. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:37. Минкультуры РФ не согласно разрешать прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино.

10:36. США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн.

10:36. В США и ФРГ выразили готовность вводить санкции против РФ так долго, как это необходимо.

10:34. Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила испанскую компанию Joma за то, что петербургский «Зенит» использовал ее логотип на своей форме. Joma также является спонсором сборной Украины по футболу.

10:33. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине. Министр заслушал доклад командующего Рустама Мурадова «по текущей обстановке и действиям войск», сообщили в военном ведомстве. Когда состоялся визит, не уточняется.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:32. Власти Украины хотят, чтобы Евросоюз нарастил поставки артиллерийских боеприпасов до 250 тыс. единиц в месяц, следует из письма министра обороны страны Алексея Резникова своим коллегам из стран—членов ЕС, которое есть в распоряжении Financial Times.

10:31. ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, подозреваемую в оказании финансовой помощи украинским войскам. Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК), по решению Лефортовского районного суда женщина арестована на два месяца.

10:31. Банки, которые не подпали под блокирующие санкции Евросоюза (ЕС), имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями. В числе таких способов — отправка факса и e-mail-сообщений, говорится в разъяснениях ЕС от 28 февраля. Как сообщает РБК, это может касаться Россельхозбанка, который отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями.

10:28. Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла на Украину с необъявленным визитом.

10:28. Саудовская Аравия отправила на Украину два самолета с гуманитарной помощью общим объемом 168 тонн.

10:28. Размещение в отелях Крыма весной обходится туристам в среднем на 30–40% дешевле, чем годом ранее, узнал «Ъ». Это сделало полуостров самым доступным из внутренних курортных направлений.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 373-й

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