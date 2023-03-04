Главврач сообщил о тяжелом состоянии после операции раненного в Брянской области мальчика

Главный врач детской больницы Брянской области Виктор Алекса рассказал, что состояние мальчика Федора, пострадавшего в ходе проникновения в регион диверсантов, оценивается как тяжелое. Недавно мальчик перенес операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мальчик Федор во время посещения губернатора, 3 марта

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза Мальчик Федор во время посещения губернатора, 3 марта

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

«Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет»,— рассказал Виктор Алекса в эфире телеканала «Россия-24». У мальчика сохраняется болевой синдром, добавил медик.

2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — проникла группа диверсантов с территории Украины. Местные власти сообщали о боестолкновениях. В результате погибли двое мужчин, в том числе водитель «Нивы», везший детей в школу.

Как сообщали в СКР, во время перестрелки Федор помог двум девочкам, 2015 и 2016 года рождения, выйти из машины и укрыться. Однако сам он получил ранение грудной клетки.

Накануне, 3 марта, глава СКР Александр Бастрыкин наградил Федора медалью «Доблесть и отвага» за спасение детей в экстремальной ситуации. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что власти региона готовят документы для награждения мальчика медалью «За отвагу».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Лусине Баласян