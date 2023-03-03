Глава СКР Бастрыкин наградил мальчика Федора, спасшего двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин наградил десятилетнего Федора из Брянской области за проявленный во время атаки диверсионной группы героизм. По данным СКР, действия мальчика помогли спасти жизнь двух девочек, сейчас Федор с ранением грудной клетки находится в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время посещения 10-летнего мальчика Федора

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время посещения 10-летнего мальчика Федора

Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области

«Федор и две девочки, 2015 и 2016 годов рождения, направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц»,— сообщает СКР. Водитель был убит, мальчик помог девочкам выбраться из машины, при этом дети попали под прицельный огонь, затем Федор поймал попутку, и дети смогли добраться до безопасного места, сообщает СКР.

«Федор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго мальчика, который всегда готов прийти на помощь»,— говорится в сообщении СКР.

Утром 2 марта диверсионная группа с Украины проникла в два села Брянской области Климовского района — Сушаны и Любечане. В результате погибли двое мужчин, одним из которых был водитель «Нивы», везший детей в школу, ранен был Федор.

За развитием ситуации на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова