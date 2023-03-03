Что происходит после ввода войск России на Украину. День 373-й

США сегодня выделят Украине пакет военной помощи на $400 млн. В США двух американцев задержали за передачу России авиатехнологий. Минпромторг в сентябре намерен запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекоммуникационного оборудования, узнал «Ъ». Сеул пока не готов отправлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Южной Кореи. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:01. Тупиковая ситуация создалась в переговорах по продлению зерновой сделки, ясности на данный момент нет, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

8:56. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исключение России из «большой двадцатки» (G20) противоречило бы принципу многосторонних отношений.

8:54. Министерство юстиции США увеличивает штат сотрудников, занимающихся расследованием попыток обхода антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

8:53. В Херсонской области задержан информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, сообщает МВД региона.