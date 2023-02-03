Замминистра обороны Евкуров посетил зону спецоперации

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил зону проведения спецоперации, где встретился с бойцами спецназа «Ахмат». Об этом сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Ответственный за боевую подготовку в оборонном ведомстве заместитель министра, генерал-полковник Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров лично корректирует действия бойцов спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса ВС РФ на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО»,— написал Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Пост Апты Алаудинова сопровождается видео, на котором видно, как Юнус-Бек Евкуров корректирует работу спецназа и проверяет расположение пулеметчика.

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Лусине Баласян