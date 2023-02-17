RBI ограничил российские банки в валютных платежах

Представитель австрийского Raiffeisen Bank International подтвердил Frank Media, что банк сократил корреспондентскую сеть в России до пяти банков. Остальные банки получили уведомления об ограничении переводов в долларах и евро. Источники издания указывают, что похожие решения принял Deutsche bank. Однако его представитель отказался от комментариев.

«Остальные российские банки, которым мы оказываем корреспондентские услуги, получили индивидуальные указания относительно максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать. Эти ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий»,— заявил представитель банка Frank Media.

Raiffeisen Bank International сокращал корреспондентскую сеть в России с весны 2022 года. В ответ на требование Нацбанка Украины уйти с российского рынка группа Raiffeisen Bank International сообщила, что в России действует ее «дочка» и что она обязана подчиняться местным законам. В банке заявили, что уход с российского рынка затруднен из-за действий российских властей. В 2022 году российская «дочка» обеспечила обеспечила 54,2% прибыли австрийской группы, несмотря на потерю в России 1,2 млн клиентов.

Подробнее — в материале «Райффайзенбанк собрал счета».

Анастасия Ларина