Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 марта

16:23. Власти Курской области подтвердили гибель еще одного мобилизованого местного жителя. 28-летний Николай Натаров был призван в рамках «частичной мобилизации» осенью 2022-го. Погибший солдат родился и жил в деревне Ивановка Краснополянского сельсовета Черемисинского района. Работал на Черемисиновской газокомпрессорной станции. У него остались двое детей, сообщается в некрологе, опубликованном районной администрацией.

16:18. В добровольные народные дружины в Белгородской области вошло 6,3 тыс. человек, они патрулируют «приграничные районы» вместе с сотрудниками полиции. Всего существует 383 таких подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, коментируя историческую дату дня создания добровольных дружин.

15:27. Во время спецоперациина Украине погиб боец из Белгородской области Иван Симонов. Прощание с ним состоится 4 марта в Александро-Невском кафедральном соборе Старого Оскола.

11:05. За последнюю неделю в порядка 20 школах Тамбовской области были открыты «парты героя».

А всего их установили несколько сотен, сообщили в правительстве региона

Как минимум последние из открытых парт, фото которых опубликовали власти, связаны с гибелью жителей региона на территории Украины. Так, одна из них посвящена памяти гвардии старшего лейтенанта Максима Моисеева 1994 года рождения, умершего 4 июня 2022-го.

На парте сообщается, что окончивший в 2012 году сельскую первомайскую среднюю школу Максим Моисеев «погиб в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Он был заместителем командира по военно-политической работе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии. Офицер посмертно награжден орденом Мужества.

Другой погибший, в честь которого открыли парту в школе — гвардии прапорщик Алексей Бабин. Он ушел на спецоперацию добровольцем и скончался на Украине 24 января 2023 года.

10:52. Власти Белгородской области опровергли распространенные в соцсетях слухи о том, что якобы главврач местной больницы скорой помощи №2 «предупредила» о возможной «биологической диверсии» — заражении воды холерой.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что эта информация ложная, а в больнице №2 главным врачом и вовсе работает мужчина, а не женщина.

9:20. Курская областная дума согласовала поправки в региональное законодательство, позволяющие приобретать из средств бюджета «личные» страховки для членов добровольной народной дружины «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе думы. Речь, по всей видимости, идет о страховании жизни и здоровья бойцов территориальной обороны «на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка».

9:15. Глушковский райсуд Курской области признал местного жителя виновным в краже из дома в поселке Теткино, который пострадал от обстрелов со стороны Украины. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, 68-летнему пенсионеру Ивану Быкову назначено 160 часов испытательных работ. В суде он признал вину и раскаялся.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 марта