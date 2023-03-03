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ЛЭП и газопровод повреждены после обстрела Белгородской области со стороны Украины

ВСУ 3 марта обстреляли два села в Белгородской области, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В селе Коновалово Волоконовского района повреждения получили линии электропередач и газопровод. Осколками снарядов «сильно повредило» одну хозяйственную постройку и выбило окна в десяти частных домах.

«Самое главное — пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий»,— отметил Вячеслав Гладков.

В селе Устинка Белгородского района обстрелами повреждены два частных домовладения и один автомобиль. Также была задета линия газоснабжения.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 марта

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Сергей Калашников

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