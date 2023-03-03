Бойцов «дружины» в Курской области застрахуют за счет бюджета

Курская областная дума согласовала поправки в региональное законодательство, позволяющие приобретать из средств бюджета «личные» страховки для членов добровольной народной дружины «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе думы. Речь, по всей видимости, идет о страховании жизни и здоровья бойцов территориальной обороны «на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка».

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Как уточнили в облдуме, поправки были внесены в региональный закон «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области». Местные депутаты проголосовали за решение единогласно. С законодательной инициативой «дополнительной поддержки участников дружины» выступил прокурор региона Алексей Цуканов.

Оплачивать страховки предполагается за счет бюджета в рамках госпрограммы «Профилактика правонарушений в Курской области». Согласно внесенным в нее в сентябре 2022 года изменениям, объем финансирования программы на 2023 год составляет 547,6 млн руб.

Дружина «Патриот» в Курской области, как поясняли ранее власти, нужна для патрулирования приграничных территорий, но при необходимости подразделение может стать костяком территориальной обороны. Дружину возглавил губернатор Роман Старовойт. К концу 2022 года в добровольное формирование, по словам господина Старовойта, вступили 2 тыс. человек, а всего власти рассчитывают собрать в нем до 6 тыс. дружинников. Глава региона в начале января сам почти неделю провел на болевом обучении на базе подготовки частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Подробнее о формировании отрядов теробороны в приграничных регионах — в материале «Ъ-Черноземье»

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