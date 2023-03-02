Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 марта

10:19. В этом году в Воронежской области планируется открыть еще пять дневных стационаров для реабилитации пациентов, в том числе участников СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
9:33. Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» перестали быть доступны для скачивания в App Store.
00:01. В соцсетях сообщают о звуках, похожих на звуки взрывов, в микрорайоне Машмет Левобережного района Воронежа. Официальных комментариев нет.
Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 марта
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в вечернем прямом эфире скептически отнесся к предложению заменять обстрелянное и разрушенное жилье другой вторичной недвижимостью, а не строить…