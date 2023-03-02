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обновлено 10:19

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:19. В этом году в Воронежской области планируется открыть еще пять дневных стационаров для реабилитации пациентов, в том числе участников СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.

9:33. Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» перестали быть доступны для скачивания в App Store.

00:01. В соцсетях сообщают о звуках, похожих на звуки взрывов, в микрорайоне Машмет Левобережного района Воронежа. Официальных комментариев нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 марта

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в вечернем прямом эфире скептически отнесся к предложению заменять обстрелянное и разрушенное жилье другой вторичной недвижимостью, а не строить…

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