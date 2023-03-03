Курскому пенсионеру назначили исправительные работы за кражу из обстрелянного дома

Глушковский райсуд Курской области признал местного жителя виновным в краже из дома в поселке Теткино, который пострадал от обстрелов со стороны Украины (п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, до пять лет лишения свободы).

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, 68-летнему пенсионеру Ивану Быкову назначено 160 часов исправительных работ. В суде он признал вину и раскаялся.

Мужчину судили за то, что 3 ноября прошлого года он проник в двухэтажный жилой дом в поселке Теткино, пострадавший от пожара, который начался из-за обстрела со стороны приграничной территории Украины. Быков незаконно попал в чужую квартиру на втором этаже, убедившись, что его действия никем не контролируются и пресечены быть не могут. Из помещения он похитил электрический накопительный водонагреватель, газовый настенный котел, микроволновую печь, четыре биметаллических секционных радиатора отопления, принадлежащие хозяйке квартиры. Следствие оценило ущерб на сумму более 31 тыс. руб.

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области отметили, что все похищенное имущество возвращено потерпевшей.

Сергей Толмачев

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