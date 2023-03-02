Дом и линии электропередачи пострадали от обстрела в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Устинка Белгородского района. Пострадавших от обстрела нет, но повреждены линия электропередачи и один частный дом.

По словам главы региона, на месте работают аварийные службы, которые должны оперативно устранить последствия. Последний раз под обстрел Устинка попала два дня назад. Тогда осколками были выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Повреждения также получили линии электропередачи и газопровода.

За время специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России подвергаются интенсивным обстрелам. Сегодня, 2 марта, в Курской области были обстреляны расположенные на границе села Троицкое и Бегоща в Кореневском и Рыльском районах. В поселке Теткино Глушковского района в результате падения снарядов один человек погиб, а еще один получил ранение. В Брянской области в результате атаки диверсионной группы погибли двое мужчин, 11-летний ребенок получил ранение.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж