Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле сел Троицкое и Бегоща

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продолжающихся обстрелах вооруженными силами Украины приграничных территорий региона. Согласно сообщению главы области в Telegram-канале, обстрелу подверглись расположенные на границе села Троицкое и Бегоща в Кореневском и Рыльском районах. Населенные пункты расположены почти в 100 км друг от друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Троицком зафиксировано девять прилетов, пострадавших и разрушений нет. В окрестностях Бегощи упало 11 снарядов. Люди не пострадали, но село осталось без света. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее сегодня, 2 марта, был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Один человек погиб, один получил ранение. От падения снарядов пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Губернатор пообещал оказать всем пострадавшим помощь. Ранее власти предлагали жителям приграничных районов переезд в безопасное место.

Сергей Толмачев, Воронеж