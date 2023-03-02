Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле сел Троицкое и Бегоща

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продолжающихся обстрелах вооруженными силами Украины приграничных территорий региона. Согласно сообщению главы области в Telegram-канале, обстрелу подверглись расположенные на границе села Троицкое и Бегоща в Кореневском и Рыльском районах. Населенные пункты расположены почти в 100 км друг от друга.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Троицком зафиксировано девять прилетов, пострадавших и разрушений нет. В окрестностях Бегощи упало 11 снарядов. Люди не пострадали, но село осталось без света. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее сегодня, 2 марта, был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Один человек погиб, один получил ранение. От падения снарядов пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Губернатор пообещал оказать всем пострадавшим помощь. Ранее власти предлагали жителям приграничных районов переезд в безопасное место.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...