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Коммерсантъ FM
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Один человек погиб, еще один ранен в результате обстрела курского поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела вооруженными силами Украины поселка Теткино Глушковского района ранения получили двое мужчин, один из которых скончался до приезда скорой помощи.

Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь.

Как уточняет господин Старовойт, всего в поселке зафиксировано пять прилетов, от которых пострадали три домовладения. Поселок остался без света. Окончательный ущерб будет установлен после подомового обхода.

В последнее время идут интенсивные обстрелы приграничных территорий России. Власти Курской области обещают помочь с переездом жителям страдающих от падения снарядов районов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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