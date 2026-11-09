«Надеждам этим сбыться было не суждено»
Владимир Осипов — о том, как Сампдория скатилась с вершины Европы
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В 1990-х годах итальянской Сампдорией восхищалась если не вся планета, то вся Европа точно. С такими звездами, как Роберто Манчини и Джанлука Виалли, команда из Генуи выиграла Кубок обладателей кубков и чемпионат Италии, а потом оказалась близка к Кубку чемпионов, уступив в финале только легендарной «Барселоне» Йохана Круиффа. Казалось, впереди у Сампдории множество новых вершин, но вместо этого началось падение, которое продолжается до сих пор.
Сначала команда растеряла звезд и превратилась в обычного середняка, без больших амбиций, но с надеждой вернуться на прежний уровень. Надеждам этим сбыться было не суждено. Даже когда в составе появились Рууд Гуллит и Кларенс Зеедорф, команда опускалась все ниже в таблице и в итоге вылетела в Серию B. Тогда с ней, кстати, работал молодой тренер Лучано Спаллетти. Потом Сампдория вернулась в элиту, но уже без былого блеска.
Окончательно надежды болельщиков разрушило то, что случилось в 2014 году. Владельцем клуба стал итальянский кинопродюсер Массимо Ферреро. Клуб с долгом в €15 млн достался ему бесплатно, потому что он пообещал закрыть все обязательства из собственного кармана. Только вот Ферреро всю жизнь болел за «Рому» и полюбить Сампдорию так и не смог. Клуб превратился в площадку для продажи молодых перспективных футболистов.
А потом грянул скандал. Владельца обвинили в финансовых махинациях, и выяснилось, что долг клуба почти €200 млн. Из-за всех этих перипетий Сампдория едва не вылетела в Серию C впервые в своей истории, а финансовые проблемы некогда великого клуба разбирают до сих пор. Одна из итальянских спортивных газет сформулировала произошедшее пафосно, но очень точно: «Сампдория не умерла, она просто застряла между величием и забвением».