Сначала команда растеряла звезд и превратилась в обычного середняка, без больших амбиций, но с надеждой вернуться на прежний уровень. Надеждам этим сбыться было не суждено. Даже когда в составе появились Рууд Гуллит и Кларенс Зеедорф, команда опускалась все ниже в таблице и в итоге вылетела в Серию B. Тогда с ней, кстати, работал молодой тренер Лучано Спаллетти. Потом Сампдория вернулась в элиту, но уже без былого блеска.