Под обстрел попало село Устинка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины приграничного Белгородского района.

На этот раз снаряды упали в селе Устинка, расположенном у границы. Пострадавших от обстрела нет, однако осколками выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Повреждения также получили линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы уже устраняют последствия.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Вчера, 27 февраля, в облцентре были найдены обломки трех беспилотников, один из которых залетел в квартиру. До этого, 25 февраля, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. За день до этого неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки в приграничном городе Шебекино.

Сергей Толмачев, Воронеж