В Севастополе могут усилить безопасность после теракта в Брянской области

В Севастополе соберут оперативный штаб для обсуждения вопроса об усилении мер безопасности после инцидента с атакой украинских диверсантов в Брянской области, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Все сейчас пристально следят за событиями в Брянской области. Переговорил со всеми нашими правоохранителями из силового блока. У нас обстановка спокойная, все под полным контролем. В ближайшее время соберем оперативный штаб, обсудим, какие дополнительные меры можно предпринять»,— отметил господин Развожаев.

Напомним, сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области сообщил о проникновении на территорию региона украинской диверсионно-разведывательной группы. По данным СМИ, она вошла в два села. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы.

В своем заявлении президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Подробнее об атаке на брянские села — в материале «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Александр Дремлюгин, Симферополь