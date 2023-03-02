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Коммерсантъ FM
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В Севастополе могут усилить безопасность после теракта в Брянской области

В Севастополе соберут оперативный штаб для обсуждения вопроса об усилении мер безопасности после инцидента с атакой украинских диверсантов в Брянской области, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства региона.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Все сейчас пристально следят за событиями в Брянской области. Переговорил со всеми нашими правоохранителями из силового блока. У нас обстановка спокойная, все под полным контролем. В ближайшее время соберем оперативный штаб, обсудим, какие дополнительные меры можно предпринять»,— отметил господин Развожаев.

Напомним, сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области сообщил о проникновении на территорию региона украинской диверсионно-разведывательной группы. По данным СМИ, она вошла в два села. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы.

В своем заявлении президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Подробнее об атаке на брянские села — в материале «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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