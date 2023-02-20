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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: на этой неделе начнутся активные переговоры по продлению зерновой сделки

Переговоры по продлению зерновой сделки в ближайшие дни «войдут в активную фазу», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, они будут «непростыми».

Собеседник агентства заявил, что «работа идет». «Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу»,— рассказал он. Как долго могут занять переговоры и в чем состоят трудности, он не уточнил.

Зерновая сделка была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Изначально она действовала до 19 ноября, 17 ноября ее срок был продлен на 120 дней. МИД РФ утверждал, что большая часть украинского зерна поступает в Европу.

О последствиях сделки — в материале «Ъ» «Зерновая переделка».

Лаура Кеффер

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