Зерновая переделка

Несмотря на слабые показатели экспорта зерна из России в первые месяцы сезона на фоне сложностей участников рынка с фрахтом судов, страхованием грузов и платежами, к концу года поставки вышли на рекордные уровни. По оценкам аналитиков, в декабре может быть отгружено 4-4,8 млн тонн пшеницы, что станет новым историческим максимумом для месяца. Но участники рынка отмечают задержки с вывозом из-за ухудшения погоды на юге РФ. А эксперты предупреждают о росте конкуренции с украинским зерном и возможной потере российской пшеницей ценового преимущества из-за снижения ее стоимости в других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россию ждет рекордный экспорт зерна — если улучшится погода и уменьшится конкуренция с Украиной

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Россию ждет рекордный экспорт зерна — если улучшится погода и уменьшится конкуренция с Украиной

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В декабре Россия может экспортировать 4–4,2 млн тонн пшеницы, что будет сравнимо с рекордом декабря 2017 года, говорится в обзоре «Совэкона». Прогноз основан на активных продажах в последнее время, в частности на тендерах Алжира, Пакистана и сделках с египетским GASC. За первую половину сезона (июль—декабрь) экспорт оценивается в 22,8 млн тонн, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. А по итогам всего сезона агентство прогнозирует экспорт пшеницы в 43,9 млн тонн. В прошлом сезоне было отгружено 38,1 млн тонн.

У аналитического центра «Русагротранса» еще более оптимистичные оценки. Там прогнозируют, что в декабре может быть отгружен исторически рекордный объем пшеницы — до 4,6–4,8 млн тонн. По данным аналитиков, в ноябре Россия уже вывезла максимальные для месяца 4,8 млн тонн пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. Еще более 0,5 млн тонн перешло на декабрь из-за проблем с погодой в южных портах. Как отмечают аналитики «Русагротранса», с начала сезона в Пакистан, Саудовскую Аравию, Алжир, Бразилию и Мексику отгружено и продано больше пшеницы, чем в любом из предыдущих сезонов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что исходно экспорт пшеницы в декабре оценивался в 4,2 млн тонн. Однако, уточняет он, резкое ухудшение погоды в Азовском море из-за сильного ветра и сложности на Черном море могут привести к тому, что показатель в итоге окажется ниже 4 млн тонн. А задержки с вывозом пшеницы давят на внутренний рынок, где и так отмечаются сложности с хранением из-за рекордного урожая, добавляет эксперт. Источник “Ъ” в крупном экспортере говорит, что «из-за ухудшения погоды на юге было потеряно десять дней и прогнозы рекордного вывоза могут не оправдаться».

В первые месяцы сезона вывоз зерна из России сильно отставал от прошлогодних показателей. За июль—август отгрузки оценивались менее чем в 6 млн тонн — минимум с 2017–2018 годов и ниже прошлогодних на 27%, по итогам июля—октября разница сократилась до 4,5%. Сами экспортеры с начала военных действий РФ на Украине и новых санкций отмечали сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. В ноябре, впрочем, участники рынка уверяли, что смогли адаптироваться к торговым барьерам вместе с покупателями из стран Ближнего Востока и Африки.

В «Совэконе» считают, что сдерживать российский экспорт в декабре также может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового коридора. Сделка, регулирующая экспорт зерна из украинских портов, была заключена в Стамбуле 22 июля и действовала до 19 ноября. В конце октября РФ объявила о заморозке участия в соглашении в связи с атаками на инфраструктуру Черноморского флота в Севастополе. Также российские официальные лица неоднократно говорили, что предусмотренный договоренностями беспрепятственный доступ российского продовольствия на мировые рынки не обеспечивается.

Тем не менее 17 ноября сделка была автоматически продлена на 120 дней ввиду отсутствия возражений участвующих в ней РФ, Украины, Турции и ООН. В декабре в МИД РФ говорили, что продолжают контакты с ООН по вопросу беспрепятственных поставок российской сельхозпродукции. По данным Совместного координационного центра, на 4 декабря из портов Украины в рамках сделки вышло более 13 млн тонн зерна и другого продовольствия.

Андрей Сизов добавляет, что все больше рисков несет продолжающийся обвал цен на пшеницу на мировых биржах, вызванный активными продажами хедж-фондов. Так, 5 декабря котировки в Чикаго снижались почти на 3%. По словам эксперта, активный экспорт российской пшеницы в последние месяцы поддерживался относительно низкими ценами по сравнению с конкурентами. В октябре—ноябре ближайшие контракты на черноморскую пшеницу в среднем стоили на $10–25 дешевле контрактов на французскую, подсчитали в «Совэконе».

С падением цен на мировых биржах российская пшеница теряет конкурентоспособность, что может привести к снижению спроса и экспорта в первом квартале 2023 года, а возможно, и к концу декабря, полагает господин Сизов. По данным ИКАР, которые приводит Reuters, на начало декабря российская пшеница с протеином 12,5% стоила $315 за тонну (FOB), «Совэкон» оценивал стоимость в $314–318 за тонну.

В то же время источник “Ъ” на зерновом рынке отмечает, что Франция уже почти исчерпала экспортный потенциал, а отгрузки с Украины идут медленно, поэтому спрос на российскую пшеницу сохранится. По его словам, уже продано несколько больших партий с поставками на январь—март 2023 года в рамках тендеров и межгосударственных контрактов. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что падение мировых цен может подстегнуть спрос на пшеницу, а ослабление курса рубля повысит рентабельность продаж. Среди рисков второй половины сезона он отмечает возможное ухудшение ситуации с банковскими расчетами в результате расширения санкций. Дмитрий Рылько указывает на рекордный, вероятно, и неплохого качества австралийский урожай, с которым будет конкурировать российская пшеница.

Анатолий Костырев