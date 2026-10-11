Голландец оторвался в заливе

На самом деле Ферстаппен сделал даже чуть больше. Он ведь первенствовал еще в спринте 10 октября. То есть увез из Сингапура максимально возможные для этапа 33 очка. Победа Ферстаппена была оформлена ровно в том же стиле, в котором он выигрывал в годы своей гегемонии. Легкая возня на старте, в ходе которой он отбил притязания стартовавшего вторым Шарля Леклера, затем выстраивание комфортного отрыва с последующим надежным его удержанием. Ferrari, боссы которой ну очень хотели победить, не помогло даже то, что команда пошла ва-банк, зазвав Леклера на необязательный пит-стоп в надежде, что на свежей резине он достанет Ферстаппена. Но как он ни старался, дотянуться до ехавшего на уже побитых покрышках лидера не сумел. И уже после финиша вынужден был констатировать, что его машине все равно не хватило бы скорости, чтобы тягаться с Red Bull. «Но я ни о чем не жалею»,— констатировал Леклер.