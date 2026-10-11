Голландец оторвался в заливе
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура
11.10.2026, 19:19
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура. Как ни странно, для лидера Red Bull, в активе которого четыре чемпионских титула, это был первый в карьере триумф на уличной сингапурской трассе, пролегающей в районе залива Марина-Бей. Вторым был Шарль Леклер (Ferrari), третьим — первый номер Mercedes Кими Антонелли, сделавший, еще один шаг к тому, чтобы досрочно стать победителем первенства 2026 года. Ожидаемые сроки коронации итальянца: конец октября — начало ноября.
Гран-при Сингапура относился к числу редких гонок, которые по какой-то загадочной причине никак не хотели покоряться Максу Ферстаппену. Даже в чемпионате 2023 года, худшем, наверное, в истории в том, что касается интриги, точнее абсолютного ее отсутствия (в том сезоне Ферстаппен выиграл 19 из 22 гонок), Сингапур не поддался натиску голландца. Его безупречный Red Bull, за рулем которого, казалось, побеждать мог бы даже вчерашний выпускник школы вождения, вдруг принялся вести себя не как яростный бык, а как задумчивая корова. Что это было, в команде тогда, кажется, так и не поняли до конца.
В нынешнем сезоне, если вспомнить, как блекло он начинался для лучшего гонщика своего поколения, об отсутствии у него приза за победу в Сингапуре вообще как-то и вспоминать было неприлично. Ну не тот был Red Bull, чтобы на нем в принципе претендовать на что-то серьезное. Но в конце сентября в Баку команда привезла совсем другую машину. На ней Ферстаппен отстал от выигравшего азербайджанский Гран-при Джорджа Расселла (Mercedes) всего на 0,1 сек. В Малайзии пару недель спустя (там проходил перенесенный из-за ситуации на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна) Ферстаппен вообще выиграл. Впервые в сезоне. В Сингапур он уже ехал в качестве фаворита и юбиляра. Это ведь была его 250-я в карьере гонка. Болельщики со стажем видели в этом дурной знак. Слишком уж часто все эти юбилейные гонки складывались неудачно для юбиляров.
Но голландец выдал безупречное выступление. Достаточно сказать, что он взял так называемый Большой шлем. То есть был лучшим в квалификации, лидировал по ходу всей гонки, не отдавая первое место даже на пит-стопах, и в итоге стал ее победителем.
На самом деле Ферстаппен сделал даже чуть больше. Он ведь первенствовал еще в спринте 10 октября. То есть увез из Сингапура максимально возможные для этапа 33 очка. Победа Ферстаппена была оформлена ровно в том же стиле, в котором он выигрывал в годы своей гегемонии. Легкая возня на старте, в ходе которой он отбил притязания стартовавшего вторым Шарля Леклера, затем выстраивание комфортного отрыва с последующим надежным его удержанием. Ferrari, боссы которой ну очень хотели победить, не помогло даже то, что команда пошла ва-банк, зазвав Леклера на необязательный пит-стоп в надежде, что на свежей резине он достанет Ферстаппена. Но как он ни старался, дотянуться до ехавшего на уже побитых покрышках лидера не сумел. И уже после финиша вынужден был констатировать, что его машине все равно не хватило бы скорости, чтобы тягаться с Red Bull. «Но я ни о чем не жалею»,— констатировал Леклер.
Не было поводов для сожалений и у Кими Антонелли. Лидер Mercedes начинал гонку четвертым, финишировал третьим. По ходу этапа он заставил понервничать боссов конюшни, потому что никак не мог перестать нарушать пределы трассы (за это ему выдали несколько предупреждений, и только чудом гонщик избежал штрафа), жаловался на то, что у него «между ног что-то льется» (все оказалось сухо), на то, что «тормоза куда-то пропали» (никуда они не делись). Но уже после гонки Антонелли выглядел более чем довольным. Оно и понятно: после Сингапура его отрыв от занимающего второе место Расселла вырос до 102 очков. До конца чемпионата по расписанию остается шесть гонок. Ууикендов со спринтами уже не будет. То есть на кону остается 150 очков. Первый заход на досрочное оформление первого в карьере титула Антонелли сделает уже через две недели на Гран-при США, Но гораздо вероятнее, что титул он оформит чуть позже, в начале ноября в Мехико.