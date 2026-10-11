К Чжэн Циньвэнь вернулось чувство локтя
В финале China Open она обыграла Мирру Андрееву, которая впервые войдет в топ-3 рейтинга WTA
11.10.2026, 19:31
В решающем матче China Open, завершившегося в Пекине турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $9,4 млн, Чжэн Циньвэнь в двух сетах переиграла Мирру Андрееву. Этот успех китаянки, олимпийской чемпионки Парижа 2024 года, говорит о том, что, перенеся в прошлом году операцию по поводу травмы локтя, она готова к возвращению в мировую элиту. Россиянка же, несмотря на поражение, дебютирует в топ-3 рейтинга WTA.
Занимая перед началом China Open лишь 54-е место в мировой классификации и попав в список его участниц лишь благодаря wild card, Чжэн Циньвэнь тем не менее выглядела для Мирры Андреевой едва ли не самой серьезной соперницей за последние десять дней. Нынешнее положение в рейтинге WTA не соответствовало реальному уровню и потенциалу теннисистки, которая два года назад выиграла Олимпиаду в Париже, дошла до финала итогового турнира WTA Finals и стала пятой ракеткой мира, а в прошлом сезоне после Wimbledon была вынуждена лечь на операцию по поводу травмы локтя.
То, что Чжэн Циньвэнь в полном порядке, стало ясно еще месяц назад на Открытом чемпионате США, где она прошла квалификацию, затем добралась до четвертьфинала и лишь в трех партиях уступила будущей победительнице Елене Рыбакиной. При этом отличительной чертой китаянки являются явные игровые перепады. По ходу одного матча она может выдавать как блестящие, так и провальные отрезки.
В этом смысле показательным стал нынешний финал. Его дебют оказался за Андреевой, которая использовала многочисленные ошибки своей соперницы и повела — 2:0. Однако стоило Чжэн Циньвэнь немного поправить прицел, как игра выровнялась. Андреева неплохо подавала.
Но размашистый теннис китаянки, которая примерно через полчаса после начала матча нашла нужную степень риска и стабильно поддавливала свою соперницу на задней линии, в данном случае был и немного зрелищнее, и эффективнее.
Решающие события происходили в концовках обеих партий. В первом сете Андреева, ведя 5:4, имела три брейк-пойнта на чужой подаче, но не реализовала их и отдала следующие два гейма под ноль, позволив Чжэн Циньвэнь выиграть 11 очков подряд. В начале второй партии произошел обмен брейками, и какое-то время россиянка вроде бы контролировала ситуацию. Но на финише затяжного девятого гейма, после андреевского удара слева в сетку, китаянка реализовала четвертый брейк-пойнт и через несколько минут завершила матч эйсом. В итоге — 7:5, 6:4 за 1 час 42 минуты. Завоевав первый титул за два года и шестой — за карьеру, Чжэн Циньвэнь поднимется в рейтинге примерно на 30 мест, приблизившись к первой двадцатке. Впрочем, с такой игрой она наверняка скоро и в элиту вернется.
Выиграть этот финал Чжэн Циньвэнь умудрилась с очень низким, всего 38%, показателем попадания первой подачи. Правда, соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок у нее положительное — «+6» против «+1» у Андреевой, которая, несмотря на эту неудачу, тоже может занести пекинский тысячник себе в актив. Она впервые займет место в первой тройке мирового рейтинга, поднявшись туда с пятого места и опередив двух американок — Джессику Пегулу и Коко Гауфф.
Из Пекина Андреева перебирается в Ухань, где начинается второй китайский «тысячник» — Dongfeng-Vohan Wuhan Open.
В отсутствие Рыбакиной, которая после раннего поражения на China Open и жалобы на боль в стопе там не сыграет, «посев» этого состязания возглавила вторая ракетка мира Арина Соболенко.
Теоретически Андреева может пересечься с ней в полуфинале, правда, для этого обеим придется как следует постараться. Белоруске в стартовом для нее матче второго круга может достаться Чжэн Циньвэнь, а в четвертьфинале — экс-первая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Россиянка же начнет турнир встречей против украинки Даяны Ястремской или испанки молдавского происхождения Кристины Букши, а в матче за выход в полуфинал вполне может сыграть с неудобной для себя украинкой Мартой Костюк или перспективной американкой Ивой Йович.