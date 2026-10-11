К Чжэн Циньвэнь вернулось чувство локтя

Решающие события происходили в концовках обеих партий. В первом сете Андреева, ведя 5:4, имела три брейк-пойнта на чужой подаче, но не реализовала их и отдала следующие два гейма под ноль, позволив Чжэн Циньвэнь выиграть 11 очков подряд. В начале второй партии произошел обмен брейками, и какое-то время россиянка вроде бы контролировала ситуацию. Но на финише затяжного девятого гейма, после андреевского удара слева в сетку, китаянка реализовала четвертый брейк-пойнт и через несколько минут завершила матч эйсом. В итоге — 7:5, 6:4 за 1 час 42 минуты. Завоевав первый титул за два года и шестой — за карьеру, Чжэн Циньвэнь поднимется в рейтинге примерно на 30 мест, приблизившись к первой двадцатке. Впрочем, с такой игрой она наверняка скоро и в элиту вернется.