Минфин ожидает сохранения 600 млрд руб. в бюджете после ограничения дисконта Urals

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что новый режим налогообложения нефтяной отрасли, который предложили в Госдуме на прошлой неделе, не привлечет дополнительных доходов в бюджет в размере 600 млрд руб. Он пояснил, что такие меры позволят не привлечь, а сохранить 600 млрд руб., которые без этого были бы утеряны.

11 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ограничить дисконт нефти Urals к Brent при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД), а также отрицательного акциза на нефть. Для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля.

Как пояснил Алексей Сазанов в ходе заседания Госдумы во время слушания соответствующего законопроекта, согласно планам Минфина, «сокращение дисконта, которое произойдет, в результате обеспечит не снижение доходов субъектов РФ, а наоборот их стабилизацию доходов на уровне, на котором планировалось ранее».

Ранее замминистра финансов Михаил Котюков говорил, что благодаря предложенным правительством мерам ожидается создать «совокупный бюджетный эффект» в размере более 600 млрд руб.

По словам замглавы Минфина, принимаемые меры предусматривают сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с марта 2023 года, как и говорил ранее вице-премьер Александр Новак. Согласно планам Минфина, Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. В Кремле говорили, что перед принятием решения консультировались с некоторыми странами ОПЕК+.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дисконты отрегулируются вручную».

Анастасия Ларина