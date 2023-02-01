Средняя цена Urals снизилась за год в 1,7 раза

Минфин опубликовал данные о средней цене основной экспортной марки российской нефти. Цена барреля Urals в январе 2023 года составила $49,48. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года, когда баррель стоил $85,64.

Федеральный бюджет России на 2023 год верстался на основе средней годовой цены на нефть Urals в размере $70,10 за баррель. Установленная Минфином цена Urals, используемая при налогообложении, рассчитывается агентством Argus и учитывает цены на смесь в Балтийском и Черном морях, включая стоимость страхования и фрахта (CIF).

По данным СМИ, президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть альтернативные способы расчета цен на российскую нефть. Стоимость российской Urals могут привязать к цене эталонных Brent или Dubai Crude. Еще один из возможных вариантов — котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В декабре 2022 года государства G7, ЕС и Австралия утвердили потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, что, по оценке Bloomberg, привело к резкому падению доходов бюджета России. Российские власти собирались сокращать добычу, чтобы ограничить предложение и поднять цены на мировом рынке. Но выяснилось, что поставки, наоборот, растут.

Что означает для России снижение стоимости Urals — читайте в материале «Ъ».

Дарья Эрозбек