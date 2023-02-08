Полиция Стокгольма отказала в согласовании новой акции по сожжению Корана

Стокгольмская полиция решила не выдавать разрешение на проведение новой акции по сожжению Корана у посольства Турции, сообщила пресс-секретарь ведомства Ола Эстерлинг телеканалу SVT. По ее словам, полиция после диалога со Службой госбезопасности Швеции (СЭПО) пришла к выводу, что не сможет гарантировать безопасность и общественный порядок при проведении акции.

Как заявили в полиции, неназванное «частное лицо, представляющее культурное объединение», подало заявку на проведение акции в 12:00 по местному времени 9 февраля. Правоохранительные органы Стокгольма считают, что эта демонстрация могла вызвать серьезные нарушения нацбезопасности. В СЭПО заявили, что после предыдущей акции отметили рост террористических угроз в Швеции.

21 января основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. 27 января он повторил акцию в Копенгагене перед мечетью. МИД Турции осудил Швецию за разрешение на акцию по сожжению Корана в Стокгольме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наотрез отказался одобрять заявку королевства на вступление в НАТО. В начале февраля премьер-министры Швеции и Финляндии обсудили перспективы присоединения своих стран к Североатлантическому альянсу. Они заверили, что намерены стать частью НАТО одновременно, несмотря ни на что.

Подробнее о стратегии вступления Финляндии и Швеции в НАТО после обострения отношений с Турцией читайте в материале «Ъ» «Если в НАТО, так альянсом».

Эрдни Кагалтынов