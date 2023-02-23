Швеция, Финляндия и Турция в марте возобновят переговоры по вступлению в НАТО

Переговоры между Швецией, Финляндией и Турцией по членству в НАТО будут возобновлены в марте, сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон. По его словам, стороны это подтвердили.

Господин Кристерссон не стал называть точную дату переговоров. «Есть еще дата. Это не секрет, но мы ждем подтверждения»,— сказал он телеканалу STV.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Турция изначально выступила против расширения альянса, так как обвиняла страны в укрывательстве людей, которых Анкара считает террористами. Позже Турция согласилась на расширение НАТО при выполнении ряда условий. Однако решение в отношении Швеции застопорилось на фоне проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана у турецкого посольства.

О перспективах расширения альянса — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Леонид Уварчев