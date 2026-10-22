Вблизи Москвы за ночь сбили 163 беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск 21 октября до 4:00 мск 22 октября на подлете к столице было уничтожено 163 беспилотника. Всего в направлении региона летели 630 беспилотников, добавил он.
В Троицком административном округе Москвы ранены два человека, сообщил Сергей Собянин. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал об одном раненом при ударе БПЛА по жилому дому.
В течение ночи работу останавливали все московские аэропорты – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.