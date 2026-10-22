Власти повысят требования к операторам связи по покрытию дорог и малых поселений

Из данных, которые представил господин Терляков на форуме, следует, что покрытие 90% территории поселений интернетом стандарта LTE у «Вымпелкома» есть в 96% случаев, у «МегаФона» в 94,2%, у МТС — в 93,1%, у «Т2 Мобайл» — в 98,1%. Кроме того, Олег Терляков рассказал, что с сентября 2027 года общее покрытие LTE федеральных автодорог в РФ должно вырасти на 5% — до 85%, а количество федеральных трасс, на которых есть покрытие, вырастет с 4 до 12.