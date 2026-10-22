Власти повысят требования к операторам связи по покрытию дорог и малых поселений
С 2027 года ужесточаются требования к операторам связи по покрытию малых населенных пунктов и автодорог, заявил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр 2026». Операторы будут обязаны обеспечивать покрытие территории населенного пункта с населением более 1 тыс. человек на 90%, когда сейчас достаточно только факта оказания услуг связи, сообщил он. Кроме того, с сентября 2027 года во всех таких поселениях должны оказываться услуги связи, включая LTE, сказал господин Терляков.
«Это потребует со стороны операторов расширения зоны покрытия суммарно в сотнях населенных пунктов»,— добавил он. «Полнота покрытия — это зона ответственности оператора связи. Формальное выполнение условий ГКРЧ не равно фактической доступности услуг на территории населенного пункта»,— объяснил Олег Терляков. Сейчас, добавил он во время своего выступления, полного выполнения требований по покрытию населенных пунктов и автодорог нет ни у одного из операторов. «Для стимулирования операторов, не выполняющих требования, мы начали применять подход, связанный с запретом оформления новых разрешений на использование радиочастот для базовых станций»,— добавил он.
Из данных, которые представил господин Терляков на форуме, следует, что покрытие 90% территории поселений интернетом стандарта LTE у «Вымпелкома» есть в 96% случаев, у «МегаФона» в 94,2%, у МТС — в 93,1%, у «Т2 Мобайл» — в 98,1%. Кроме того, Олег Терляков рассказал, что с сентября 2027 года общее покрытие LTE федеральных автодорог в РФ должно вырасти на 5% — до 85%, а количество федеральных трасс, на которых есть покрытие, вырастет с 4 до 12.