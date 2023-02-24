В случае, если Швеция и Финляндия хотят получить от Венгрии поддержку на пути в НАТО, эти страны должны перестать распространять неправду о Будапеште. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio. Господин Орбан напомнил, что правительство обратилось к парламенту с просьбой поддержать членство двух северных стран в альянсе, однако некоторые фракции оказались «не очень воодушевлены» этим призывом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Среди прочего потому, что эти государства распространяют очевидную ложь о нашей демократии и верховенстве закона, которые у нас есть»,— заявил премьер Венгрии (цитата по Hirado). «Как кто-то может быть нашим союзником в военном альянсе, беззастенчиво распространяя ложь о Венгрии?» — задался вопросом он (цитата по «!!444!!»).

Виктор Орбан указал, что Турция обеспокоена тем, что, по ее мнению, в Швеции действуют террористические организации, чьи действия направлены против Анкары. «Они также являются нашими союзниками, мы должны услышать их голоса»,— пояснил господин Орбан.

В МИД Финляндии заявление венгерского премьера комментировать не стали, ответа от Швеции издание «!!444!!»» не получило.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО после начала военной операции России. Для вступления в альянс необходимо согласие всех членов НАТО, его не дали только Венгрия и Турция, причем Анкара заявила, что даст добро после выполнения ряда условий. Однако после акции в январе с сожжением Корана в Стокгольме решение по Швеции застопорилось.

В феврале Швеция анонсировала возобновление переговоров с Турцией по членству в НАТО. В конце ноября в Польше заявили, что Венгрия пообещала одобрить вступление двух северных стран в НАТО в начале 2023 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Мария Федотова