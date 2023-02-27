Анкара испытала стокгольмский синдром

Турция решила восстановить трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией по вступлению этих стран в НАТО. Об этом заявил глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу, отметив, что у Анкары по-прежнему остается много вопросов к Швеции. Новый раунд трехсторонних консультаций должен пройти 9 марта в Брюсселе. Это показывает, что обида Турции за сожжение Корана в центре Стокгольма в январе, похоже, проходит и ситуация возвращается в стадию торга. Между тем заявления Турции, что она все еще не готова давать зеленый свет Швеции, ставят в неловкое положение Финляндию. В последнее время в Хельсинки все чаще ищут оправдания для вступления в альянс без Стокгольма, если претензии к нему Анкары не будут сняты к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Фото: Burhan Ozbilici / AP Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Фото: Burhan Ozbilici / AP

В понедельник, 27 февраля, к главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу приехал его венгерский коллега Петер Сийярто. Между этими странами за последние годы возникло много общего, и повестка переговоров двух министров обещала быть достаточно широкой. Помимо всего прочего, Венгрию и Турцию объединяет и то, что эти государства остались последними из 30 членов НАТО, кто не одобрил заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. И хотя со стороны Будапешта это, скорее всего, вольное или невольное затягивание времени, что в итоге не станет препятствием для двух желающих вступить в НАТО стран, контекст не позволял переговорщикам обойти эту тему стороной.

Процесс присоединения Швеции и Финляндии к военному блоку изначально не был простым, а в январе оказался чуть ли не на грани срыва.

Во всяком случае, если вспомнить заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, то после сожжения в Стокгольме Корана праворадикальным датско-шведским активистом турецкий лидер посоветовал Швеции забыть про НАТО (см. “Ъ” от 25 января). Тогда был отменен визит в Анкару министра обороны королевства, а трехсторонние консультации (вместе с Финляндией) были заморожены. С тех пор Анкара всячески намекала, что шансы Стокгольма стать частью североатлантической семьи невелики, и параллельно нахваливала Финляндию, где тем временем развернулась дискуссия — надо ли вступать в НАТО отдельно или же до конца бороться за одновременное присоединение к альянсу со Швецией.

Впрочем, как показали заявления Мевлюта Чавушоглу, точка в шведских перспективах стать частью НАТО не поставлена, хотя Анкара и намерена извлечь из сложившейся ситуации максимум дивидендов для себя.

По словам дипломата, Турция не поддержит заявку Швеции без выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств. Господин Чавушоглу признал, что шведское правительство предпринимает шаги, чтобы снять турецкие обеспокоенности, но этого пока недостаточно. Он напомнил, что на последнем саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, где среди прочего две северные страны пообещали серьезно подойти к вопросу борьбы с терроризмом. Мевлют Чавушоглу отметил: изменения, внесенные в законодательство королевства в соответствии с требованиями трехстороннего соглашения, не решили проблему комфортного пребывания «террористов» (так в Турции называют оппозиционных курдских активистов) в этой стране. А потому шведской стороне стоит учесть обеспокоенность Анкары в сфере борьбы с «проявлением терроризма».

Другими словами, Мевлют Чавушоглу фактически вернулся к прежней риторике — до инцидента с сожжением Корана, давая понять, что вопросов много, но Турция готова искать развязки. В подтверждение этого дипломат сообщил, что возобновляются трехсторонние переговоры, ранее поставленные на паузу. Заседание Постоянного совместного механизма Турция—Швеция—Финляндия должно состояться 9 марта в Брюсселе.

Впрочем, видимо для того, чтобы в Стокгольме не радовались раньше времени, господин Чавушоглу подчеркнул: Турция оставляет за собой право «рассмотреть раздельно заявки двух скандинавских стран в НАТО».

«Отношение Анкары к обращению Финляндии более позитивное»,— отметил министр. Он также осудил «проявление ненависти на религиозной почве» и назвал недопустимым «осквернение священных книг», призвав мировое сообщество совместно «бороться с такими преступлениями». Таким образом глава МИД Турции будто стремился несколько нивелировать им же обнародованные новости о возобновлении переговоров.

В итоге Финляндия оказалась в непростой ситуации. С одной стороны, в мае 2022 года Стокгольм и Хельсинки одновременно подали заявки в НАТО, объяснив свое стремление стать частью альянса политикой России. С самого начала обе страны настаивали, что их безопасность неразрывно связана, а потому и присоединяться к блоку они намерены только совместно. Однако после истории с сожжением Корана глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что рассматривается и вариант отдельного вступления в альянс, если ратификация заявки Швеции сильно затянется. Правда, в тот же день он дезавуировал собственное заявление, но зерно сомнения уже было посеяно.

Полторы недели назад, 18 февраля, такой сценарий допустил и министр обороны Финляндии Микко Савола. По его словам, если Турция одобрит только одну заявку, то отказываться Финляндия не будет, поскольку у страны 1340-километровая граница с Россией и она намерена стать членом НАТО до саммита в июле 2023 года. Схожее мнение высказывала и премьер Санна Марин, ранее отказывавшаяся даже рассуждать о сценарии вступления в альянс без соседней страны. А президент Саули Ниинистё посетовал, что финские «руки в каком-то смысле связаны». «Должны ли мы теперь сказать: "Нет, мы отменяем нашу заявку"? Нет, мы не можем просто так это сделать»,— объяснил глава государства.

Ранее эксперты предполагали, что ситуация с расширением НАТО за счет двух северных стран останется подвешенной до выборов президента Турции 14 мая. Ожидается, что этот вопрос Реджеп Тайип Эрдоган будет активно использовать в предвыборной риторике и борьбе.

Алексей Забродин