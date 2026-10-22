Инвестиционный убыл

По словам экспертов, для мотивации гендиректора и для его KPI место в рейтинге и позиция компании на рынке могут быть важными показателями. «Набор KPI для первого лица зависит прежде всего от стратегии компании и от того, чего от нее ждут акционеры»,— указывает партнер компании TLM Capital Кирилл Билюшов. По его словам, если стратегическая цель — стать номером один на рынке, удержать лидерство или занять определенную долю, логично ставить гендиректору именно эти показатели. «В профессиональном сообществе хорошо известно, что ключевой амбицией блока "Управление благосостоянием" Сбербанка является занятие его страховыми "дочками" тех же доминирующих позиций, какие сам банк занимает на основном рынке»,— указывает и руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal Иван Рыбаков.