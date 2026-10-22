Инвестиционный убыл
«Сбербанк страхование жизни» меняет гендиректора
Один из крупнейших российских страховщиков — «Сбербанк страхование жизни» — решил не продлевать контракт с гендиректором Игорем Кобзарем, который отработал в компании шесть лет. Эксперты связывают такое кадровое решение со снижением показателей компании на конкурентном рынке инвестиционного страхования, в частности в сегменте накопительного страхования жизни. Они не исключают, что это произошло из-за упора на развитие долевого страхования жизни, которое не показало значимых результатов.
«Сбербанк страхование жизни» не продлил контракт гендиректору Игорю Кобзарю, сообщили “Ъ” три собеседника на рынке страхования. В страховой компании лишь подтвердили, что господин Кобзарь покинул пост гендиректора «в связи с окончанием срока действия контракта». Должность временно исполняющего обязанности руководителя компании займет его заместитель и директор по финансам Александр Жуков. Вместе с тем один из собеседников “Ъ” указывает, что одной из причин такого решения явилось снижение показателей компании. Другой собеседник “Ъ” рассказал, что бывший топ-менеджер покинет группу Сбербанка.
Игорь Кобзарь занимал пост гендиректора «Сбербанк страхования жизни» с октября 2020 года, вице-президента Сбербанка — с 2022 года. До этого он долгое время работал в индустрии доверительного управления — занимал пост старшего портфельного управляющего в «ТКБ Инвестмент Партнерс», директора по инвестициям и затем директора по развитию бизнеса в «Райффайзен Капитале», директора по инвестициям в подразделении по работе с состоятельными клиентами Альфа-банка и возглавлял УК БКС.
По словам экспертов, для мотивации гендиректора и для его KPI место в рейтинге и позиция компании на рынке могут быть важными показателями. «Набор KPI для первого лица зависит прежде всего от стратегии компании и от того, чего от нее ждут акционеры»,— указывает партнер компании TLM Capital Кирилл Билюшов. По его словам, если стратегическая цель — стать номером один на рынке, удержать лидерство или занять определенную долю, логично ставить гендиректору именно эти показатели. «В профессиональном сообществе хорошо известно, что ключевой амбицией блока "Управление благосостоянием" Сбербанка является занятие его страховыми "дочками" тех же доминирующих позиций, какие сам банк занимает на основном рынке»,— указывает и руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal Иван Рыбаков.
Однако в нынешних условиях реализовать эти цели довольно сложно. По данным «Эксперт РА», в первом полугодии 2026 года «Сбербанк страхование жизни» сохранил первое место на рынке, однако доля компании сократилась почти на 20 процентных пунктов (п. п.), до 30%. Кроме того, исходя из данных ЦБ, в 2025 году ее доля в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ) снизилась на 32 п. п., до 21%, в первом полугодии 2026 года — еще на 3 п. п., до 18%. Вместе с тем НСЖ является крупнейшим сегментом страхования жизни — в предшествующие два года сборы составляли 1,45 трлн и 1,22 трлн руб. соответственно.
Эксперты не исключают, что такая просадка могла быть связана в том числе со ставкой на развитие долевого страхования жизни (ДСЖ). Тем более что Игорь Кобзарь большую часть профессионального пути работал в сегменте управления активами, и ставка на развитие страхования, где присутствует этот элемент, выглядит логичной. Кроме того, два года назад замминистра финансов Иван Чебесков поставил амбициозную цель собрать в ДСЖ за год 250 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 сентября 2024 года). Однако в отличие от пенсионного рынка, которому была оказана господдержка в виде софинансирования, страховой сегмент развивался своими силами. Из данных ЦБ следует, что по итогам 2025 года объем сборов составил 26,5 млрд руб., за первое полугодие 2026 года — 25,5 млрд руб. При этом на «Сбербанк страхование жизни» приходится почти 97% сегмента. «В эпоху высоких ставок и максимальной привлекательности простых банковских депозитов конкурировать с ними страховым продуктам крайне тяжело»,— отмечает господин Рыбаков.
Вместе с тем, по словам одного из собеседников “Ъ”, страховая компания «хотела бы нанять кого-то не с рынка страхования жизни». Группа традиционно «берет время на глубокий комплаенс, поэтому в контуре кандидатов на этот пост в итоге могут появиться как внутренние лидеры из финтех-вертикали, так и сильные менеджеры из других групп», полагает Иван Рыбаков.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 7