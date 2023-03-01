ВТБ допустил закрытие банкинга в Telegram после консультаций с Роскомнадзором

ВТБ обратился в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями об использовании Telegram-банка, готов при необходимости «скорректировать работу» в мессенджере, заявили в банке. «В том числе готовы будем прекратить поддержку Telegram-банка»,— уточняют в кредитной организации. На этом фоне ВТБ указал, что уже ведет «практические работы для запуска аналогичных площадок» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

О запуске банка в Telegram ВТБ сообщил в январе 2023 года. Находящиеся под жесткими санкциями банки вынуждены развивать новые каналы коммуникации с клиентами на фоне удаления их приложений из App Store и с других площадок (например, магазина приложений Huawei, Play Market). ВТБ рассчитывал, что для пользователей iOS сервис станет альтернативой приложению из AppStore. К концу года предполагалось, что через этот сервис будут предоставлять полный спектр банковских услуг. Как сообщал банк, функционал Telegram-банка на первом этапе должен включать просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. Позже планировалось запустить оплату по QR-коду и возможность сформировать QR-код, переводы между своими счетами и др.

Сегодня Роскомнадзор перечислил иностранные мессенджеры, на использование которых с 1 марта распространяются ограничения. Среди них упоминаются Telegram, WhatsApp, Viber и другие. С 1 марта банкам запрещено интегрировать платежные сервисы с такими мессенджерами, а структурам, выполняющим «государственное задание»,— передавать через них платежную и персональную информацию. В феврале на заседании комитетов Ассоциации банков России заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер пояснял, что нововведения (вступившие сегодня в силу поправки к закону «Об информации») направлены на исключение рисков сбора персональных данных клиентов и их трансакций владельцами иностранных мессенджеров, а также на минимизацию рисков потери доступа клиентов к услугам банков в случае одностороннего отказа владельцев таких мессенджеров обслуживать российские организации.

«Ъ» направил запросы в другие банки, развивающие банкинг в мессенджерах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Telegram ограничат в деньгах».

Ольга Шерункова