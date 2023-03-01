Эксперт рассказал, как атаки дронов на Кубань и Адыгею повлияют на турпоток

Атаки беспилотников, которые вчера были подавлены на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, а также тревога жителей Ейска по поводу военных учений никак не повлияют на туристический поток, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Ничего страшного не произошло. Если у людей запланированы отпуска в Туапсе, Ейске, Анапе или Адыгее и бюджет ограничен, то они не поедут в Сочи, где отдых стоит в два раза дороже. Вы спрашиваете, напугают ли туристов атаки дронов? Туристов не напугало землетрясение в Турции, где погибло более 40 тыс. человек»,— рассказал эксперт «Ъ-Кубань».

Ранее в Telegram-каналах стали появляться сообщения об угрозе срыва летнего сезона на Кубани из-за атаки дронов.

В ночь на 28 февраля после атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе в Туапсе. Обломки еще одного дрона нашли в Гиагинском районе Адыгеи. Он упал на фермерские хозпостройки. В Минобороны РФ заявили, что беспилотники были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ.

Наталья Решетняк

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