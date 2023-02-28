В Туапсе произошел крупный пожар на территории нефтебазы

В Туапсе на территории нефтебазы на улице Индустриальной произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на 28 февраля в 02:15. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 200 кв.м. Полностью потушить пожар удалось к 03:00. К тушению привлекли 32 человека и 11 единиц техники.

«Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Жители Туапсе пожаловались на громкие хлопки, которые были слышны в районе нефтебазы. Сообщалось о сильном задымлении и зареве со стороны завода. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заверил, что поводов для беспокойства нет.

Анастасия Донскова

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