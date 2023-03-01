На Кубани начали подготовку к новому отопительному сезону

В Краснодарском крае началась подготовка к отопительному сезону 2023-2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Каждый год на Кубани подготовка к новому отопительному сезону начинается до окончания действующего периода.

«Это непрерывный процесс, который позволяет своевременно выявить проблемные участки в коммунальной инфраструктуре, обновить ветхие системы и подготовить необходимые документы для строительства новых объектов», — отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Администрации всех муниципальных образований края должны разработать и утвердить планы по подготовке к зиме, добавил вице-губернатор.

В текущем году в крае модернизируют 50 котельных и 130 км теплотрасс. Работы пройдут на основе концессионных соглашений, в том числе с привлечением частных инвестиций.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram