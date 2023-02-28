В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи упал «неустановленный летательный аппарат. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Самое главное — нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы»,— говорится в сообщении.

На месте падения объекта работают следственные оперативные группы. Господин Кумпилов обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Вопросы безопасности находятся на личном контроле главы региона.

Анастасия Донскова

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